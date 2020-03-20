Сегодня Роспотребнадзор рассказал, что во время карантина больничный можно получить не выходя из дома - журналист НГС узнала в минздраве НСО, как это произойдёт на практике.

В минздраве Новосибирской области подтвердили, что людям, которые находятся на самоизоляции в течение двух недель, не нужно идти в поликлинику за больничным листом — его принесут на дом.

Этим занимается врач, который наблюдает за пациентом по месту жительства — всё делается, не выходя из дома, уточнили в ведомстве. И добавили, что даже не нужно звонить в поликлинику, чтобы получить больничный, потому что участковый врач и так постоянно должен навещать тех, за кем наблюдает.