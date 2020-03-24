Можно ли вернуть невкусные фрукты без чека? Можно. Как это сделать — эксперт о своих лайфхаках

Мир сходит с ума. Курс рубля упал, коронавирус проник на территорию России, люди скупают технику и продукты... Если вы в числе тех, кто ринулся в магазин, чтобы закупиться впрок, то вам наверняка пригодятся рекомендации Евгения Казанцева, эксперта по защите прав потребителей. Публикуем его авторскую колонку.
— Обучение потребителей — это важная задача, но есть проблема. Детей с детского сада не учат мыслить логически. Сейчас людей хватает на то, чтобы прочитать заголовок статьи, посмотреть фото и на основании этого сделать вывод, написать комментарий. Людей не научили работать с информацией. Они не умеют анализировать, ведь легче прислушаться к чужим выводам, чем подумать своим умом. Есть, конечно, люди, которые занимаются самообразованием — учат элементарные права потребителей и хотя бы немного понимают, какие права у них есть.
Законы у нас сейчас неплохие в этой области (хуже было, когда их совсем не было), но недоработанные. Этим активно пользуются продавцы, но не потребители. Наивно полагать, что заинтересованная сторона (продавец) будет в полной мере выполнять свои обязательства. Всегда внимательно читайте сноски договора, ярлыки товара — там часто можно найти информацию, которую продавец (производитель) скрывает. Очень важно сохранять чек, упаковку и все ярлыки — там должна находиться вся обязательная информация.
Разберем простой пример — купили автомобиль. Все знают, что раз в десять-пятнадцать тысяч километров нужно проходить техосмотр. Часто потребители едут к официальному дилеру (кстати, нет понятия «дилер», по закону это — «уполномоченное лицо»), оставляют свой автомобиль на 2 часа и копаются в смартфонах, не смотрят, что делают механики. В результате им возвращают машину, в которой ни масло не поменяли, ни детали не проверили. Долго не мог поверить, что такие ситуации существуют, но однажды ко мне обратился такой клиент. За техобслуживание у дилера он отдал 23 тысячи. И хорошо, что потом на обычную СТО заехал, где ему и сказали, что масло аж черное. Проверяйте, что дилеры делают с вашим автомобилем (или другим технически сложным товаром), а если есть возможность — снимайте на камеру. Кстати, рекомендую записывать общение с продавцом на видео еще до заключения договора, потому что при аудиозаписи очень трудно соблюсти принцип относимости и допустимости.
Если вас обманывают в магазине, обращайтесь по месту приобретения, к импортеру или производителю с соответствующим требованием, или в Роспотребнадзор. Я часто покупаю гранаты. Как-то попал на абсолютно безвкусную партию и решил отнести обратно в магазин. Принес стикер с ценой взвешенных на весах фруктов, сами фрукты, а чек забыл. Меня спросили, что еще покупал с гранатами, я примерно сказал. И все — вернули деньги. Главное — знать, куда, к кому и за чем обращаться.
Или такая ситуация: приехали с болеющим ребенком (ему 2,5 года) к врачу. Доктор назначил лекарства, которые тут же купили в аптеке. Потом знакомый фармацевт сказал, что в составе лекарства находятся гормоны и его нельзя принимать детям до 3 лет. Я прочитал инструкцию по применению и понял, что оба довода правдивы. Поехал к врачу, чтобы разобраться, почему ребенку выписали такое лекарство. Врач, улыбаясь сказала, что не стоит волноваться, это лекарство не несет никакого вреда, и они его назначают даже малышам с 6 месяцев. Итог: можно заявить требование лечебной организации о некачественном медицинском обслуживании. Но проблема в том, что врачи иногда, чтобы не брать на себя ответственность, пишут названия лекарств на обычных бумажках — там ни подписи, ни названия учреждения. Так ничего доказать нельзя, если не записывать видео с приема врача — пусть даже записанного инкогнито. Внимательно смотрите на то, как врач оформляет документы. В случае спорной ситуации можно подать соответствующее требование.
Скажу честно, простому человеку защищать свои права сложно — нужно глубоко и внимательно изучать нормы законов, понимать как работает суд. Как ни странно звучит, но каждый человек самостоятельно принимает решение по отстаиванию своих прав, и очень часто ошибочно. Людям навязывают ложные догмы, и они сами позволяют себя обманывать. Считаю, что стариков, например, нужно очень опекать. Был случай — бабушка, 62 года. Позвонили в дверь, представились службой проверки газа. В результате спросили, давно ли она проверяла свою газовую печь. Она, конечно же, её никак не проверяла. Тогда работники предписали ей эту печь поменять на более совершенную, которая «совершенно случайно» у них оказалась с собой. Таким образом выудили у бабушки 30 тысяч рублей за печку, которая была сломана. Позже старушка пыталась звонить по номерам, указанным в договоре, но номера ожидаемо принадлежали фирме-однодневке. Старайтесь повышать уровень своих знаний, изучайте самые распространенные права потребителей. Предупреждайте родных и близких о мошенниках.
Приходилось ли вам когда-либо возвращать товар?
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