Можно ли вернуть невкусные фрукты без чека? Можно. Как это сделать — эксперт о своих лайфхаках

Законы у нас сейчас неплохие в этой области (хуже было, когда их совсем не было), но недоработанные. Этим активно пользуются продавцы, но не потребители. Наивно полагать, что заинтересованная сторона (продавец) будет в полной мере выполнять свои обязательства. Всегда внимательно читайте сноски договора, ярлыки товара — там часто можно найти информацию, которую продавец (производитель) скрывает. Очень важно сохранять чек, упаковку и все ярлыки — там должна находиться вся обязательная информация.



Разберем простой пример — купили автомобиль. Все знают, что раз в десять-пятнадцать тысяч километров нужно проходить техосмотр. Часто потребители едут к официальному дилеру (кстати, нет понятия «дилер», по закону это — «уполномоченное лицо»), оставляют свой автомобиль на 2 часа и копаются в смартфонах, не смотрят, что делают механики. В результате им возвращают машину, в которой ни масло не поменяли, ни детали не проверили. Долго не мог поверить, что такие ситуации существуют, но однажды ко мне обратился такой клиент. За техобслуживание у дилера он отдал 23 тысячи. И хорошо, что потом на обычную СТО заехал, где ему и сказали, что масло аж черное. Проверяйте, что дилеры делают с вашим автомобилем (или другим технически сложным товаром), а если есть возможность — снимайте на камеру. Кстати, рекомендую записывать общение с продавцом на видео еще до заключения договора, потому что при аудиозаписи очень трудно соблюсти принцип относимости и допустимости.

