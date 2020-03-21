Психолог назвала 9 признаков совместимости сексуальных партнеров

Психолог Екатерина Лебедева специализируется на проблемах взаимоотношений мужчин и женщин. Она консультирует на приёмах, а в соцсетях часто делится своими рассуждениями. Екатерина назвала девять признаков, по которым можно проверить, совместимы ли вы с партнёром.



Многие, прежде чем вступать в серьезные отношения, задаются вопросом совместимости с потенциальным партнёром.



Люди увлечённо читают гороскопы, иногда ходят к гадалкам, но не уделяют должного внимания психологии и физиологии личности.



9 признаков вашей совместимости с потенциальным партнером:



1. У вас одинаковый ритм жизни. Вы примерно в одно и то же время просыпаетесь и засыпаете, график бодрствования и сна совпадает. В противном случае одному поздно вечером будет вечно хотеться спать, а другой будет жаждать веселья и развлечений. Возможны ругань из-за включённого ночью телевизора, переписки и флирт в социальных сетях с другими мужчинами/женщинами на фоне скуки, пока другой спит.



2. Половая конституция — это сексуальный темперамент, который даётся с рождения и на протяжении всей жизни не меняется. Он определяет уровень сексуальной потребности личности. Кому-то секса нужно больше, а кому-то меньше. Это миф, что мужчинам секс нужен чаще, чем женщинам. Секса человеку хочется в зависимости от его половой конституции. Она бывает слабая, средняя и сильная. Важно, чтобы половая конституция у партнеров совпадала (слабая/слабая; средняя/средняя; сильная/сильная) или хотя бы не была полярной. Отношения, где одному нужен секс от 1 до 4 раз в день, а другому раз в недельку вполне достаточно, быстро прекратятся.