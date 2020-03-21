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Екатерина Лебедева

психолог
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Екатерина Лебедева

психолог

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Он и она Мнение

Психолог назвала 9 признаков совместимости сексуальных партнеров

Люди увлечённо читают гороскопы, но не уделяют внимания психологии и физиологии

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Екатерина рассказала, без чего невозможны долгие отношения

Екатерина рассказала, без чего невозможны долгие отношения

Психолог Екатерина Лебедева специализируется на проблемах взаимоотношений мужчин и женщин. Она консультирует на приёмах, а в соцсетях часто делится своими рассуждениями. Екатерина назвала девять признаков, по которым можно проверить, совместимы ли вы с партнёром.

Многие, прежде чем вступать в серьезные отношения, задаются вопросом совместимости с потенциальным партнёром.

Люди увлечённо читают гороскопы, иногда ходят к гадалкам, но не уделяют должного внимания психологии и физиологии личности.

9 признаков вашей совместимости с потенциальным партнером:

1. У вас одинаковый ритм жизни. Вы примерно в одно и то же время просыпаетесь и засыпаете, график бодрствования и сна совпадает. В противном случае одному поздно вечером будет вечно хотеться спать, а другой будет жаждать веселья и развлечений. Возможны ругань из-за включённого ночью телевизора, переписки и флирт в социальных сетях с другими мужчинами/женщинами на фоне скуки, пока другой спит.

2. Половая конституция — это сексуальный темперамент, который даётся с рождения и на протяжении всей жизни не меняется. Он определяет уровень сексуальной потребности личности. Кому-то секса нужно больше, а кому-то меньше. Это миф, что мужчинам секс нужен чаще, чем женщинам. Секса человеку хочется в зависимости от его половой конституции. Она бывает слабая, средняя и сильная. Важно, чтобы половая конституция у партнеров совпадала (слабая/слабая; средняя/средняя; сильная/сильная) или хотя бы не была полярной. Отношения, где одному нужен секс от 1 до 4 раз в день, а другому раз в недельку вполне достаточно, быстро прекратятся.


3. Отношение к деньгам. Сложно уживутся вместе транжира и скупердяй. Человек, который живет одним днём и легко расстаётся с деньгами, никогда не поймёт расчетливого, умеющего планировать и копить. Обращайте внимание на то, как ваш избранник совершает покупки. Сопоставляйте с собственным поведением в магазине.

4. Вам нравится не только внешность и характер партнера, но и его природный запах.

5. Вы оба способны уступать и идти на здоровый компромисс, находить варианты для взаимодействия. Умеете слышать и слушать друг друга.

6. Вы нравитесь друзьям партнера. Ваши друзья знают вас очень хорошо, и им зачастую виднее, подходит вам человек или нет.

7. Вам комфортно вместе молчать. Не возникает неловких пауз.

8. Ценности. Они должны быть схожи, особенно семейные. У вас практически одинаковые представления о том, как строить семью и в какой семье вам хотелось бы жить.

9. Быт. Сложно уживутся парень с девушкой, у которых разные взгляды на ведение хозяйства. Мужчина, который считает, что все домашние дела — это чисто женское, и жена — это в первую очередь хозяйка, никогда не сможет построить отношения с карьеристкой, которая не видит смысла в бесконечной уборке и лучше наймёт уборщицу.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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