«Не будьте эгоистами даже после смерти, завещайте органы»: крик души патологоанатома

«Завещайте свои органы на пересадку, заклинаю вас»

Знаете, какая самая частая мысль возникает у меня при вскрытии? «Эх, эту бы печень — да на пересадку». Объясните мне, почему так мало людей завещают свои органы после смерти на донорство? Зачем вы боретесь за целостность своей физической оболочки после смерти, если можно спасти чью-то жизнь? Если бы Юрий Дудь задал мне вопрос: «Что вы скажете Путину, окажись вы с ним рядом?», я бы не раздумывал ни секунды. «Владимир Владимирович, нам нужен законопроект, по которому все погибшие или их родственники могут — да что там могут, — должны завещать свои здоровые органы живым».



Буквально несколько месяцев назад у меня была ситуация: дочка знакомых стояла в очереди на пересадку сердца. Молодая девушка, красавица. А на столе у меня лежало тело другой девушки, которая умерла в результате автокатастрофы. Идеальное сердце — молодое, здоровое. Вот он, пазл, сошелся, я прямо нутром понимал, что это сердце может жить дальше, должно жить. Но его уже мертвая хозяйка об этом не думала, поэтому сердце осталось при ней. И дочь моих знакомых тоже вскоре умерла. Завещайте свои органы на пересадку, заклинаю вас. Не факт, что возьмут, не факт, что получится, — там слишком много деталей и нюансов. Но если вы спасете кому-то жизнь после своей смерти, то считайте, что топтали эту землю не зря. Не будьте эгоистами даже после смерти.

