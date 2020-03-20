Существует мнение, что после сорока работу найти сложно, а после пятидесяти — невозможно. HR-директор Ольга Новгородова объяснила, почему это не так, а также подробно рассказала, как исправить ситуацию.
Однажды я сходила экспертом на радио и рассказала о том, как устроиться на работу после сорока лет. После этого пришло штук 20 сообщений на тему того, что сначала доживи до сорока, помыкайся по работодателям, а потом уже советуй, курица. Мы, мол, никому не нужны, нас нигде не ценят и дискриминируют.
Курица (то есть я) психанула и решила, что выделит время на то, чтобы помочь устроиться на работу людям, которые перешагнули сорокалетний рубеж. Мне казалось, что придется биться смертным боем с работодателями, проводить ликбез кандидатам, объясняя им, что никто не имеет права отказывать вам в должности только из-за возраста. Трудовой кодекс и Конституция РФ нам в помощь. Увы, эксперимент провалился и пробил дно.
Сорокалетние и старше повалили толпами. И среди них было только два человека, за которых мне не было стыдно.
Женщина 42 лет, с парой десятков килограммов лишнего веса, с сальными волосами, собранными в хвостик, нестрижеными ногтями, в жуткой кофточке в цветочек. Бухгалтер на первичку. Говорю: допустим ваша официальная зарплата 60 тысяч. Какой НДФЛ с этой суммы должен заплатить работодатель государству? Посчитайте на листочке, как можете. Не, говорит, без калькулятора не могу. Попробуйте. Нет, не буду. Второй вопрос: можете изучить еще один участок работы? Взаиморасчеты с покупателями и поставщиками, например? Или инвентаризации? Или кассу? Нет, говорит, не могу, где я буду учиться, да и вообще у меня ребенок школьник, учиться нет возможности.
Еще одна женщина 50 лет. Прямо бабушка на вид. Вот есть Сандра Баллок, которой 55 лет, и эта Любовь Степановна, которой 50. Так вот Баллок выглядит дочкой этой Любови. Учитель литературы. Работает в школе, получает зарплату — 21 тысячу рублей, ни на что не хватает. Говорю, берите учеников на дом, готовьте к экзаменам. Попробую, отвечает, но через два месяца, потому что сейчас у меня поездка к сестре в Саратов, а потом сад-огород. А вот потом подумаем.
Мужчина, 46 лет. Пахнет потом, грязный, «ссссска» через слово. Вообще без работы. Что умеете? «Умею руками работать». Пойдем становиться на учет в службу занятости? Пройдем бесплатные курсы компьютерной грамотности там. У них вакансий море для таких рукастых парней. «Не, там все очковтиратели, только обирают нас всех. Жулье и ворье. Не пойду». Ок, уговаривать не буду.
Оказалось, что работать нужно не с работодателями, а с кандидатами, перевалившими за сорок. Психологические сеансы: «40 — это еще молодость», «приведи себя в порядок — похудей и помойся», «пользуйся мессенджерами, а не эсэмэсками». Не в работодателях дело, ох не в них!
Так вот для того, чтобы устроиться на хорошую работу после 40 лет, нужно:
- Держать себя в форме и выглядеть на свой возраст. 40 лет — это как Екатерина Климова и Леонардо Ди Каприо. А 50 лет — это Джони Депп и Катя Стриженова. Ну хотя бы примерно так. Мне стыдно и неловко об этом писать, кажется такой банальностью. Но, твою ж мать, если это так очевидно, почему вы этого не делаете? Опрятно выглядеть. Стричь ногти. Мыть голову. Не есть тоннами углеводы, что сразу же очистит кожу и поможет скинуть пару килограммов.
- Одеваться опрятно. Не надо строго по дресс-коду, уж бог с ним. Хотя бы просто опрятно. Берите на собеседования сменку, срежьте катышки с трикотажной кофты, купите за 400 рублей в «Фамилии» приличную рубашку. Опять стыдно писать такие банальности, но ведь все равно приходят в халате и по колено грязных брюках.
- Вы должны быть профессионалом. Средним, крепким профессионалом. К сорока годам вы обязаны им быть. Если понимаете, что нет, то срочно дотягивайтесь. Учитесь, нарабатывайте опыт, ходите на семинары, читайте книги, зависайте на профессиональных сайтах — их в городе выше крыши. Бесплатных и очень полезных.
- Если вы хотите, чтобы работодатель пошел вам навстречу и мирился с вашим графиком, с детьми, которых нужно встречать-забирать-отвозить, с огородом, на который нужно уезжать в пятницу утром, с сеансами массажа и троюродной тетей, к которой надо ездить раз в две недели проведывать, то просто грустно вздохните и попрощайтесь с мыслями о работе. Никто подстраиваться под вас не должен. Либо восьмичасовой рабочий день, либо не так уж ты хочешь работать.
- Учись общаться. Важнейший навык коммуникации может помочь не только в трудоустройстве, но и в быту. С рекрутером нужно уметь общаться — доброжелательно, грамотно. С начальником нужно уметь общаться. С коллегами нужно уметь общаться. Со всеми нужно общаться. И если ты интроверт, то должен быть хотя бы вежливым, следить за речью и четко отвечать на вопросы. А не мычать и путаться в показаниях.
- Не гнушаться помощью государства. Немодно хвалить муниципальные службы, но служба занятости — молодцы. Дикое количество курсов, мастер-классов, программ переподготовки. Очень неплохие специалисты, педагоги, вдумчивые программы. Мало того что бесплатно научат, так еще и стипендию будут выдавать. Просто сходите и узнайте, а не ругайте всех кого ни попадя просто потому, что так легче.
- Знайте и не стесняйтесь говорить, что статья 37 Конституции РФ гарантирует право на труд любому гражданину России. А Трудовым кодексом запрещается отказывать кандидатам в работе из-за возраста. Вам могут отказать по другой причине — их множество — но не из-за возраста. Пусть работодатели дают письменный аргументированный отказ, это их обязанность. И там подробно пишут, почему вы им не подошли.
Двоих кандидатов — мужчину и женщину — мы трудоустроили в течение пары недель. Они реально хотели работать и просто не умели правильно искать ее. Не умели себя презентовать. Они исполняли все рекомендации, много работали над собой. Мужчина 59 лет сходил на девять собеседований — везде отказали. И мы запросили у всех работодателей письменный отказ.
В шести случаях рекрутеры указали на незнание какой-то специальной системы заявок и тотальную неуверенность. Двое суток без сна мужчина изучал эту систему заявок, репетировал разговор с кадровиком, проговаривал свои ответы на вопросы. И что вы думаете? Сходил на повторное собеседование в компанию, где ему однажды отказали, и во второй раз его взяли в службу АХО! До сих пор работает.
Поэтому не говорите мне, что 40-летних ущемляют. Не говорите и не позорьтесь. Это неправда, и если вы без работы, то это не вина работодателя и не вина возраста. Это ваш выбор.
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