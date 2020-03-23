В английском языке он звучит как «синдром мошенника». Нам кажется, что мы обманываем окружающих, не являясь на самом деле специалистом. Что все успехи и достижения — это совпадение, счастливая случайность. Подфартило. Повезло. Случайность.



Как это лечится

Первое правило, в которое нужно просто поверить. Можно не понять, не получить доказательств, но поверить — обязательно: если ты в себе сомневаешься, значит, ты отличный профессионал. Когда ты не можешь осознать и оценить свои ошибки, оценить последствия неправильно принятых решений, ты глуп. Просто поверь: синдром самозванца бывает только у толковых и успешных людей.



Идем дальше. Постарайся понять, из-за чего так кажется. Может быть, из-за того, что коллега задал вопрос, а ты не можешь на него ответить? Или понял, что в процессе рутинной работы забыл про приобретение навыков? Или просто никогда этого не делал и теперь боишься неудачи? Или ты обычный рядовой юрист, а сравниваешь себя с киношным Харви Спектром? Как только причина будет найдена, найдется и решение. Изучить, прочитать, посоветоваться, найти решение, понять, что доктор Хаус — это выдуманный персонаж, а не тот, с кем нужно себя сравнивать.

