Переход на удаленку — хороший повод осмыслить то, как вы работаете и что можете изменить. Но не переусердствуйте в самокритике и самоанализе, иначе рискуете испытать синдром самозванца, когда решите, что ваш успех не заслужен, и будете чувствовать себя не на своем месте. А если уже столкнулись, эта колонка кадровика Ольги Новгородовой для вас. О том, откуда берется синдром и что в нем хорошего.
Психологи утверждают, что порядка 70% успешных людей страдают синдромом самозванца. Если понимаете, что это про вас, знайте, избавиться от синдрома самозванца не получится.
Впервые я почувствовала себя неуютно, когда в трудовой книжке появилось слово «директор». Директор по персоналу. Я же никогда им не была! Я была руководителем, менеджером, и. о., но не директором же! И всё, как переклинило. Я, профессиональный HR, вела себя как беременная школьница: сомневалась, переживала, советовалась с кем ни попадя, боялась принимать решения. И каким же мудрым был мой шеф, который всё сразу понял и сказал: «Никакой ты не директор. Ты мой помощник. Моя правая рука. Мой зам по работе с людьми. И ты лучший заместитель из всех кандидатов, которых я видел. Иди и работай». И как рукой сняло. Ненадолго, но помогло.
Откуда берется синдром самозванца
- Если в детстве родители не фиксировали внимание на ваших достижениях, сравнивали с дочкой тети Ирины, которая и спортсменка, и комсомолка, и даже красавица, а при этом вы были очень толковым и трудолюбивым ребенком с амбициозными планами на жизнь.
- Если вы привыкли относиться к себе критично и объективно.
- Если вы широко смотрите на мир, интересуетесь достижениями и открытиями в своей области.
- Если вы склонны к рефлексии и иногда выматываетесь до смерти — вуаля. Синдром тут как тут.
В английском языке он звучит как «синдром мошенника». Нам кажется, что мы обманываем окружающих, не являясь на самом деле специалистом. Что все успехи и достижения — это совпадение, счастливая случайность. Подфартило. Повезло. Случайность.
Как это лечится
Первое правило, в которое нужно просто поверить. Можно не понять, не получить доказательств, но поверить — обязательно: если ты в себе сомневаешься, значит, ты отличный профессионал. Когда ты не можешь осознать и оценить свои ошибки, оценить последствия неправильно принятых решений, ты глуп. Просто поверь: синдром самозванца бывает только у толковых и успешных людей.
Идем дальше. Постарайся понять, из-за чего так кажется. Может быть, из-за того, что коллега задал вопрос, а ты не можешь на него ответить? Или понял, что в процессе рутинной работы забыл про приобретение навыков? Или просто никогда этого не делал и теперь боишься неудачи? Или ты обычный рядовой юрист, а сравниваешь себя с киношным Харви Спектром? Как только причина будет найдена, найдется и решение. Изучить, прочитать, посоветоваться, найти решение, понять, что доктор Хаус — это выдуманный персонаж, а не тот, с кем нужно себя сравнивать.
В этом есть и плюсы
Именно здесь и кроется величайшее богатство и огромный плюс «самозванцев»: чтобы избавиться от синдрома, ты находишься в вечном движении, рефлексии, изучении, повышении квалификации. И именно это стимул к развитию, к тому, чтобы стать лучше.
Очень помогает общение с критически настроенным профессионалом: боссом, коллегой, наставником, учителем, добрым другом. Ключевое слово «критически». Это ни в коем случае не мама, для которой ты всегда Д'Артаньян на белом коне. Это не супруг, который должен поддерживать и хвалить. Это что-то объективное и твердое. Опираться можно только на то, что сопротивляется, подумайте над этим.
Ах да, и обязательно нужно заниматься своим делом. Только своим делом, которому тебя учили и в котором ты сделал себе имя. Врачи — лечить. Юристы и чиновники — принимать законы. Космонавты — летать. Журналисты — писать. Хирурги — резать, не дожидаясь перитонита.
Благословенны люди с синдромом самозванца. Пусть вас будет больше — в офисах, больницах, на стройках и в Государственной думе. Только вы, рефлексирующие, сомневающиеся, можете двигаться вперед сами и двигать свою отрасль.
А вы когда-нибудь испытывали синдром самозванца?
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