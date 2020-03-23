Распространение коронавируса и ограничения, связанные с этим, создают препятствия не только путешественникам, но и собственникам бизнеса: одни переходят на удаленный формат работы, вторые — временно ограничивают количество клиентов, третьи — отпускают сотрудников в отпуска за свой счет. Как пандемия влияет на предпринимателей и почему не стоит паниковать (но стоит много думать), в колонке рассказал предприниматель Артём Рахмеев.
Мы еще долго все вместе будем разгребать последствия того, что сейчас происходит. Некоторые индексы пробили исторические минимумы, а это говорит, что ситуация уже фактически хуже, чем была в 2008 году. Индекс волатильности (показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо. — Прим. ред.) переписал исторический максимум. Ощутим эти последствия мы, как всегда, не сразу — инерция будет нас тащить где-то еще полгода.
Две трети мира находятся в абсолютно реальной изоляции. Вопрос времени — сколько потребуется, чтобы в этой изоляции оказались остальные. Глупо надеяться, что нас это не коснется. Именно поэтому самое время поговорить про финансы и о том, как подготовиться к кризису.
«Разгребать последствия будем долго», но план есть
Самое главное — важно понять, что абсолютно все находятся в равных условиях. А это значит, законы рынка сохраняются — выживает тот, у кого сильная команда, сильный продукт, правильно организованная структура, ресурсы и есть возможность быстро принимать решения.
Предпринимателям необходимо пересмотреть бюджет, начиная с марта. Снижение выручки не заставит себя ждать. Мы уже видим множество отказов по корпоративам (Рахмеев владеет сетью кафе и боулингов в Тюмени. — Прим. ред.) на фоне пока что обычных волнений.
Важно иметь разные сценарии по плану по выручке. Пора просчитать снижение на 20, 40, 60 и даже 80 процентов. Мы не знаем, как в будущем проявится происходящее. Мнения аналитиков всегда остаются мнениями.
Нужно для каждого плана по выручке составить план расходов. От чего отказываемся в первую очередь, а что оставляем на самый последний момент? Эти меры очень круто помогут быстрее развиваться после выхода из кризиса — отсекать лишнее всегда лень в сытый год. Важно сделать это сейчас, пока все спокойно, чтобы потом не тратить время на планирование, а сразу переходить к действиям.
Сколько денег у вас в запасе?
Сейчас самое время проверить финансовые запасы и максимально загрузить кэш на счетах. Он пригодится. Возможно, придется отказаться от некоторых проектов. В связи с этим необходимо увеличить отчисления в резервный фонд.
Но главное — важно сохранять спокойствие и придерживаться плана, несмотря на то, что говорят по телевизору.
О чём ещё стоит задуматься?
Кризис — время возможностей. Сейчас можно сделать то, что в отличный год невозможно. Очевидно, что сейчас будут набирать обороты онлайн-сервисы, доставка и так далее. Что можно начать разрабатывать вместе с командой на удалёнке — можно подумать об этом. Отличная возможность подсушить расходы в компании и увидеть, что реально лишнее.
На бирже сейчас сезонная распродажа — можно купить акции лучших компаний со скидкой до 50%. И самое время начать учиться. Я вот курсы по математике себе в онлайн-школе купил. 10–11 класс, освежить в памяти будет не лишним.
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