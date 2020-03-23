Две трети мира находятся в абсолютно реальной изоляции. Вопрос времени — сколько потребуется, чтобы в этой изоляции оказались остальные. Глупо надеяться, что нас это не коснется. Именно поэтому самое время поговорить про финансы и о том, как подготовиться к кризису.

«Разгребать последствия будем долго», но план есть

Самое главное — важно понять, что абсолютно все находятся в равных условиях. А это значит, законы рынка сохраняются — выживает тот, у кого сильная команда, сильный продукт, правильно организованная структура, ресурсы и есть возможность быстро принимать решения.



Предпринимателям необходимо пересмотреть бюджет, начиная с марта. Снижение выручки не заставит себя ждать. Мы уже видим множество отказов по корпоративам (Рахмеев владеет сетью кафе и боулингов в Тюмени. — Прим. ред.) на фоне пока что обычных волнений.



Важно иметь разные сценарии по плану по выручке. Пора просчитать снижение на 20, 40, 60 и даже 80 процентов. Мы не знаем, как в будущем проявится происходящее. Мнения аналитиков всегда остаются мнениями.

