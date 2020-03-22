В эти дни не только дети сидят дома и пытаются учиться дистанционно, но и некоторые взрослые ушли на удаленку. Многие вообще впервые столкнулись с необходимостью оставаться дома наедине с близкими круглые сутки, да еще в течение столь продолжительного периода (напомним, по домам всех детей страны распустили до 12 апреля). Не случайно таким популярным в Сети стал мем про маму четверых детей, которая в карантине быстренько изобрела вакцину от коронавируса. Это действительно сложно, учиться и работать из дома.
Публикуем колонку преподавателя английского языка Любови Окуловой — о том, как учиться вместе с детьми и не взвыть от тоски.
На волне школьных карантинов, перевода детей на дистант и родительского воя в ленте (всех люблю и понимаю).
Как и во многих семьях тогда и сейчас, все школьные годы я видела родителей утром и вечером. Днем мы были с бабушкой или одни. И так получилось, что в средней школе мама оказалась днем дома. И это был адок.
У нас, детей, естественно выработалась определенная рутина: когда гулять, когда кружки, когда уроки, когда тупеж перед телевизором или компом. И внезапно эта рутина оказалась нарушена. Это сейчас я понимаю, что нарушились личные границы (график дня — это тоже границы), а тогда мне просто было хреново. Потому что мы оказались на виду у мамы, которая, конечно, не знала, когда у меня тупеж, а когда уроки пора делать. И, конечно же, мы безумно друг друга раздражали. Мы не оказывались раньше в одном месте почти круглые сутки (в отпусках были почти такие же страдания).
Наверняка ей казалось, что я слишком много бездельничаю. Наверное, она думала, я не умею учиться. И, вообще-то, она была права. С детсада до класса восьмого нас везде водила бабушка. Я знала свое расписание школы/кружков/секций, но контроль был не на мне. Я училась «синкопно», нахрапом и не ведала ничего о тайм-менеджменте. Горизонт планирования редко выходил за один день, а чаще и это фейлилось — о некоторых домашках я вспоминала в ночи, собирая сумку на утро. В школе нас тоже не учили планировать свое время и учебу.
Поэтому если вы (взрослый или ребенок) сейчас находитесь в диком стрессе из-за перевода школ с очных занятий на дистант, то я вас понимаю и сочувствую. Самое главное — не предъявлять претензии, мол, почему ты этого не умеешь?. Претензии к прошлому бесполезны, его не изменить. Если родители не научили, то не будет у ребенка навыков самоорганизации и планирования своего времени. Давайте честно смотреть, школа этому не учит. Предполагается, что дети должны понять это всё из воздуха, интуитивно. Но они не схватывают это из ниоткуда, это навык.
Я уверена, и взрослые взвоют или уже воют от дистанта. Работать из дома очень непросто без привычки.
Ну и как обычно: рассказала — помоги.
1. Вместо обвинений и гореваний, хотя и этому нужно уделить время, стоит признать, что есть проблема. И задаться вопросом, как ее исправить. Так вместо атаки на прошлое произойдет переключение на будущее.
2. Можно вместе с ребенком найти статьи про тайм-менеджент и обсудить с ним, как он может использовать эти приемы в своей жизни
3. Можно попробовать метод «помодоро»: ставить таймер на 15–25 минут на дело и 5–10 минут на отдых. Во время отдыха поделать что-то телом, попить чай, посидеть в тишине.
4. Можно попробовать метод «съесть лягушку»: выбрать одно-два самых неприятных дела и сделать их первыми. Сразу придет чувство облегчения и гордости за себя, которые помогут в хорошем настроении приняться за более приятные или легкие дела.
5. Можно попробовать метод «съесть слона по кусочкам»: помочь ребенку с задачей, которая пугает своей непосильностью и размером. Разбейте это дело на много маленьких и посильных шагов и запланируйте, в какой последовательности и как долго их делать
6. Сделайте большой постер, возьмите стикеры (желтые клейкие бумажки), напишите все дела (одно дело — один стикер). Постер разделите на три столбца: «сделать», «в процессе», «сделано». Сначала наклейте все стикеры в поле «сделать». По мере выполнения ребенок будет переклеивать стикеры сначала в поле «в процессе», затем в «сделано». Можно сделать еще четвертое поле полосой внизу, назвать его «нужна помощь» и некоторые задачи клеить туда, если ребенок не понимает, как ему справиться с задачей самостоятельно.
Это можно делать и в Trello (сайт в такими досками), но детям, как мне кажется, важны кинестетика и трогание руками.
7. Помогите ребенку с освоением компьютерных программ. Да, часов информатики мало. Нет, чатики во «ВКонтакте» не означают, что ребенок ловко форматирует тексты в ворде и быстро клепает презентации в PowerPoint. Да, поначалу будет медленно, сто раз нажмете не туда, поэтому всем нужно запастись терпением.
8. Полезным будет перед каждой задачей попросить ребенка написать, сколько времени займет у него это задание. Засечь время при выполнении и записать его после окончания занятия. Делать это регулярно хотя бы неделю. Через какое-то время это поможет ребенку реалистично прикидывать свои силы и планировать длительность домашки. Это частая проблема: «да че тут делать, на десять минут», а в итоге колупаешься час.
9. И обязательно-преобязательно нужно спланировать время отдыха. Да, вы сидите дома, и возникает иллюзия, что ребенок всегда тут отдыхает. А у него иллюзия, что он целый день учится. Чтобы не было вот этого ощущения однообразия и монотонности, пусть отдых станет спланированным. Если это возможно, пусть он будет не в физической зоне учебы (стола). Как интроверт хочу сказать, что отдых в тишине от семьи тоже стоит встроить в день.
Желаю всем терпения, понимания, любви. Раз уж все мы тут оказались внезапно близко и надолго, давайте сделаем что-то по мере своих сил, чтобы после карантинов выйти в свет еще более крепкой семьей/коллективом, а не сворой обиженных собак.
Уже сидите на карантине дома с детьми?
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