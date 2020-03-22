Публикуем колонку преподавателя английского языка Любови Окуловой — о том, как учиться вместе с детьми и не взвыть от тоски.



На волне школьных карантинов, перевода детей на дистант и родительского воя в ленте (всех люблю и понимаю).

Как и во многих семьях тогда и сейчас, все школьные годы я видела родителей утром и вечером. Днем мы были с бабушкой или одни. И так получилось, что в средней школе мама оказалась днем дома. И это был адок.

У нас, детей, естественно выработалась определенная рутина: когда гулять, когда кружки, когда уроки, когда тупеж перед телевизором или компом. И внезапно эта рутина оказалась нарушена. Это сейчас я понимаю, что нарушились личные границы (график дня — это тоже границы), а тогда мне просто было хреново. Потому что мы оказались на виду у мамы, которая, конечно, не знала, когда у меня тупеж, а когда уроки пора делать. И, конечно же, мы безумно друг друга раздражали. Мы не оказывались раньше в одном месте почти круглые сутки (в отпусках были почти такие же страдания).