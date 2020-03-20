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В министерстве также опровергли информацию из соцсетей о закрытии магазинов

В министерстве также опровергли информацию из соцсетей о закрытии магазинов

В Минпромторге Новосибирской области заявили, что повышенный спрос на гречку, макароны и другие товары начал снижаться.

— Повышенный спрос, зафиксированный в начале этой недели, сейчас идёт на убыль. Отмечается стабильность цен местных товаропроизводителей на социально значимые продукты из молочной, бакалейной категорий, а также на предметы гигиены, — заявили в министерстве. — По информации представителей торговых сетей, заблаговременно удалось увеличить количество заказов товаров, наполнить склады.

В министерстве также отметили, что информация из соцсетей о закрытии магазинов является фейком.

— Благодаря нашему оперативному взаимодействию с ритейлерами к концу рабочей недели мы начали получать новости о снижении спроса среди населения на товары первой необходимости. Считаем, этому способствовала своевременная выкладка продуктов, конструктивное поведение сотрудников торговых залов, — цитирует министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией — заразившиеся две женщины накануне посещали Францию и Италию. У первой диагноз подтвердился 18 марта, она прилетела в Новосибирск 15 марта. Что еще известно про неё — читайте тут.

Вторая заболевшая прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.

Как развиваются события в регионе в связи с распространением коронавируса, мы рассказываем в онлайн-хронике.

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