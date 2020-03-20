В министерстве также отметили, что информация из соцсетей о закрытии магазинов является фейком.

— Благодаря нашему оперативному взаимодействию с ритейлерами к концу рабочей недели мы начали получать новости о снижении спроса среди населения на товары первой необходимости. Считаем, этому способствовала своевременная выкладка продуктов, конструктивное поведение сотрудников торговых залов, — цитирует министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией — заразившиеся две женщины накануне посещали Францию и Италию. У первой диагноз подтвердился 18 марта, она прилетела в Новосибирск 15 марта. Что еще известно про неё — читайте тут.



Вторая заболевшая прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.

