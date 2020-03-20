В Минпромторге Новосибирской области заявили, что повышенный спрос на гречку, макароны и другие товары начал снижаться.
— Повышенный спрос, зафиксированный в начале этой недели, сейчас идёт на убыль. Отмечается стабильность цен местных товаропроизводителей на социально значимые продукты из молочной, бакалейной категорий, а также на предметы гигиены, — заявили в министерстве. — По информации представителей торговых сетей, заблаговременно удалось увеличить количество заказов товаров, наполнить склады.
В министерстве также отметили, что информация из соцсетей о закрытии магазинов является фейком.
— Благодаря нашему оперативному взаимодействию с ритейлерами к концу рабочей недели мы начали получать новости о снижении спроса среди населения на товары первой необходимости. Считаем, этому способствовала своевременная выкладка продуктов, конструктивное поведение сотрудников торговых залов, — цитирует министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова пресс-служба Правительства Новосибирской области.
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