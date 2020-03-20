Вторая пациентка с коронавирусом — жительница Академгородка. По СО РАН сейчас рассылают письма

В эту пятницу, 20 марта, в институты СО РАН пришло письмо, подписанное председателем Валентином Пармоном: он просит научное сообщество усилить ответственность из-за того, что на территории Академгородка обнаружены заболевшие коронавирусом (документ есть в распоряжении редакции).
Накануне, 19 марта, стало известно о выявлении еще одной заболевшей коронавирусом в Новосибирске. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. Позже пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины отрицательный, у женщины положительный.
Предположительно, в письме Валентина Пармона идёт речь об этой семье (так как первая заболевшая коронавирусом — жительница одного из коттеджных посёлков Новосибирска, после возвращения из отпуска женщину сразу из аэропорта увезли в инфекционное отделение, с местными жителями она не контактировала). Других подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Новосибирске пока не выявлено.
В президиуме СО РАН подтвердили, что это письмо действительно разослал их председатель, но прокомментировать журналисту НГС свое обращение к коллегам он не может, потому что находится в командировке.
В этом письме академик просит научное сообщество усилить ответственность в соблюдении неотложных мер:
— Напоминаем, что наиболее опасный возраст для воздействия вируса — это возраст наших ветеранов, которые готовы проводить день и ночь на работе.
Поэтому ветеранам советуют добровольно две недели работать дистанционно.
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