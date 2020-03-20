Вторая пациентка с коронавирусом — жительница Академгородка. По СО РАН сейчас рассылают письма

В президиуме СО РАН подтвердили, что это письмо действительно разослал их председатель, но прокомментировать журналисту НГС свое обращение к коллегам он не может, потому что находится в командировке.



В этом письме академик просит научное сообщество усилить ответственность в соблюдении неотложных мер:

— Напоминаем, что наиболее опасный возраст для воздействия вируса — это возраст наших ветеранов, которые готовы проводить день и ночь на работе.

Поэтому ветеранам советуют добровольно две недели работать дистанционно.

НГС собрал 20 интересных фотографий хоум-офисов со всей страны и рассказал, что ещё рекомендуют новосибирцам руководители на работе.