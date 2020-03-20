В правительстве Новосибирской области рассказали, что из-за ситуации в регионе было принято решение более пристально следить за всеми прилетающими в город людьми.
— Сегодня в аэропорту Толмачёво устанавливается тепловизор. Будут работать волонтёры — это студенты медицинского колледжа. Также принято решение об усилении медицинского пункта в аэропорту. Сегодня там уже работает круглосуточно скорая помощь, — рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Также студенты 6-го курса ординатуры будут работать в первичном звене и обходить тех, кто находится на карантине, — среди них больше 100 ординаторов.
Сейчас в Новосибирской области 826 жителей находятся на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением. Вчера их было 733.
В Новосибирской области на данный момент зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом — это две женщины. Они прилетели из Франции и Италии. У первой диагноз подтвердился 18 марта. Что еще известно про неё — читайте тут.
Вторая заболевшая прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.
Как развиваются события в регионе в связи с распространением коронавируса, мы рассказываем в онлайн-хронике.