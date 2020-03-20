В правительстве Новосибирской области рассказали, что из-за ситуации в регионе было принято решение более пристально следить за всеми прилетающими в город людьми.



— Сегодня в аэропорту Толмачёво устанавливается тепловизор. Будут работать волонтёры — это студенты медицинского колледжа. Также принято решение об усилении медицинского пункта в аэропорту. Сегодня там уже работает круглосуточно скорая помощь, — рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Также студенты 6-го курса ординатуры будут работать в первичном звене и обходить тех, кто находится на карантине, — среди них больше 100 ординаторов.