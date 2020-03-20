За 3 месяца израсходовали трёхлетний запас масок: в мэрии рассказали, как противостоят коронавирусу

В мэрии Новосибирска рассказали о ситуации в городе с коронавирусом, почему из аптек исчезли маски и какие меры предосторожности принимаются и ответили на основные вопросы по поводу эпидемии.



Кого будут защищать в первую очередь

— Из истории развития этой эпидемии видно, что особой группой риска являются люди пожилого возраста. Люди, у кого сильная иммунная система, менее восприимчивы. Поэтому мы полагаем, что надо подумать над дополнительными мерами, которые позволили позаботиться о пожилых новосибирцах. У нас очень хороший опыт есть — это работа с волонтёрами. Они помогают обслуживать пожилых людей на дому, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.