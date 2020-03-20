За 3 месяца израсходовали трёхлетний запас масок: в мэрии рассказали, как противостоят коронавирусу

В мэрии Новосибирска рассказали о ситуации в городе с коронавирусом, почему из аптек исчезли маски и какие меры предосторожности принимаются и ответили на основные вопросы по поводу эпидемии.
Кого будут защищать в первую очередь
— Из истории развития этой эпидемии видно, что особой группой риска являются люди пожилого возраста. Люди, у кого сильная иммунная система, менее восприимчивы. Поэтому мы полагаем, что надо подумать над дополнительными мерами, которые позволили позаботиться о пожилых новосибирцах. У нас очень хороший опыт есть — это работа с волонтёрами. Они помогают обслуживать пожилых людей на дому, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
При этом речь идёт не об оказании медицинских услуг, а о социальной помощи — волонтёры, например, приносят продукты, ходят в аптеку.
— Большее внимание сейчас в работе с пожилыми гражданами и детьми. Сейчас наши социальные службы работают с более чем 7,5 тысячами граждан, находящихся на дому — с разными категориями. И более 2,5 тысяч получают индивидуальные услуги, — рассказала Марина Хрячкова, заместитель начальника департамента — начальник управления социальной поддержки населения мэрии Новосибирска.
Она объяснила, что сейчас соцслужбам помогают около 370 человек.
Анатолий Локоть добавил, что в городе работает круглосуточный телефон социальной поддержки населения, по которому можно получить консультацию и помощь: 375–87–87.
О пропаже масок из аптек
— В Муниципальной аптечной сети в достаточном количестве есть профилактические средства. Они запасены на два месяца вперёд. Что касается масок — это системная проблема. У нас два договора на поставку масок сейчас есть. И мы отслеживаем ситуацию. С 1 января был израсходован практически 3-годичный запас масок. Мы уже получали дополнительные партии и ожидаем ещё в ближайшее время, — рассказал Анатолий Локоть.
Будет ли введён режим ЧС?
— Мы не чувствуем такой опасности. Ситуация контролируемая. Оба случая связаны с прилетевшими из-за границы. У нас создан штаб областной, городской. И мы опираемся не на эмоциональные мнения, а на специалистов, — отметил Анатолий Локоть.
Как обрабатывается транспорт
— Два поставления было выпущено. И там абзац целый по общественному транспорту — принять специальные меры. В метрополитене дважды за смену проводится обезораживающая уборка. Также проводится дезинфекция муниципального общественного транспорта. И даны однозначные рекомендации в адрес частного. Были сложности определенные по такси, но они были преодолены. Контроль возложен на министерство транспорта вместе с департаментом мэрии, — ответил на вопрос мэр.
Перейдут ли сотрудники мэрии на удалённую работу?
— Это невозможно. По моему пониманию, делать не следует. Потому что те полномочия, которые возложены на мэрию, администрации районов - их дистанционно выполнить невозможно, поэтому все находятся на рабочих местах. Но приняты определенные меры — контроль за состоянием сотрудников, отменены зарубежные поездки, везде есть возможность воспользоваться дезинфицирующими средствами. Власть должна быть на месте, — объяснил мэр.
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