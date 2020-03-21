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Как обеззараживают Толмачёво, где ежедневно принимают 70 человек с температурой — репортаж в масках

В аэропорту, как и везде в городе, усилили меры — влажная уборка, диспенсеры с жидким мылом, тепловизоры

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Усиленный режим работы в Толмачёво — это дезинфекция и влажная уборка каждый час. В аэропорту говорят, что и до распространения коронавируса здесь уделяли пристальное внимание уборке, но сейчас в воду добавляют специальные растворы. До мытья асфальтов шампунем на территории аэропорта дело ещё не дошло, но если будет необходимо, как утверждают тут, средство закупят

Усиленный режим работы в Толмачёво — это дезинфекция и влажная уборка каждый час. В аэропорту говорят, что и до распространения коронавируса здесь уделяли пристальное внимание уборке, но сейчас в воду добавляют специальные растворы. До мытья асфальтов шампунем на территории аэропорта дело ещё не дошло, но если будет необходимо, как утверждают тут, средство закупят

Новосибирской аэропорт Толмачёво ежедневно принимает тысячи пассажиров — правда, сейчас на фоне пандемии и закрытия границ их стало гораздо меньше. На этой неделе у двух прилетевших женщин (одна вернулась 8 марта из Италии с пересадкой в Москве, другая 15 марта прилетела из Парижа) диагностировали коронавирусную инфекцию. Одну из них увезли в инфекционку прямо из аэропорта. Как это повлияло на работу Толмачёво и безопасно ли там находиться? Журналист НГС Ксения Лысенко и фотокорреспондент Александр Ощепков побывали в терминалах и своими глазами увидели, как гигантское здание аэровокзала буквально каждую минуту обрабатывают, дезинфицируют и моют. О том, что происходит в, пожалуй, наиболее уязвимом месте на карте нашего города — показываем в 10 впечатляющих кадрах.

Первое, что бросается в глаза при входе в аэропорт, — медицинские маски, которыми оснастили всех сотрудников. Второе — влажная уборка, она не останавливается практически ни на минуту. Сотрудники клининговой службы обрабатывают поручни, входные двери, стёкла, кресла

Первое, что бросается в глаза при входе в аэропорт, — медицинские маски, которыми оснастили всех сотрудников. Второе — влажная уборка, она не останавливается практически ни на минуту. Сотрудники клининговой службы обрабатывают поручни, входные двери, стёкла, кресла

— Создан штаб, работающий круглые сутки, — говорит главный инженер аэропорта Толмачёво Сергей Мельников. — По WhatsApp идёт переписка, и все важные моменты мы отслеживаем.&nbsp;<br><br>Из новых мер, которые приняли в аэропорту, — дезинфекция систем кондиционирования. Её ещё пока не запустили, но обработка уже ведётся с этой недели

— Создан штаб, работающий круглые сутки, — говорит главный инженер аэропорта Толмачёво Сергей Мельников. — По WhatsApp идёт переписка, и все важные моменты мы отслеживаем. 

Из новых мер, которые приняли в аэропорту, — дезинфекция систем кондиционирования. Её ещё пока не запустили, но обработка уже ведётся с этой недели

— В стадии поставки у нас обеззараживатели. Закупили четыре штуки, производительностью 1000 кубометров в час, — добавляет Сергей Мельников.&nbsp;<br><br>Их планируется установить на входе в сам вокзал, со стороны перрона и в зоне досмотра багажа. По его словам, эти устройства представляют собой специальные лампы, излучение от которых безопасно для человека, но губительно для вирусов. Такие же есть в институте имени Склифосовского

— В стадии поставки у нас обеззараживатели. Закупили четыре штуки, производительностью 1000 кубометров в час, — добавляет Сергей Мельников. 

Их планируется установить на входе в сам вокзал, со стороны перрона и в зоне досмотра багажа. По его словам, эти устройства представляют собой специальные лампы, излучение от которых безопасно для человека, но губительно для вирусов. Такие же есть в институте имени Склифосовского

Руководитель группы по ремонту и эксплуатации аэровокзального комплекса Алексей Доровский утверждает, что план обработки терминалов A и B уже давно разработан и исполняется сотрудниками клининговой службы

Руководитель группы по ремонту и эксплуатации аэровокзального комплекса Алексей Доровский утверждает, что план обработки терминалов A и B уже давно разработан и исполняется сотрудниками клининговой службы

Все поверхности, с которыми контактируют и сотрудники Толмачёво, и пассажиры тщательным образом обрабатываются. А в санузлах поставили дополнительные диспенсеры с дезинфицирующим мылом

Все поверхности, с которыми контактируют и сотрудники Толмачёво, и пассажиры тщательным образом обрабатываются. А в санузлах поставили дополнительные диспенсеры с дезинфицирующим мылом

Здравпункт Толмачёво переполнен информационными буклетами о профилактике коронавирусной инфекции и симптомах. Говорят, что антисептики и медицинские маски здесь есть в достаточном количестве. У медиков также есть специальные противоэпидемические костюмы, в которых те поднимаются на борт. В качестве дополнительных мер — дополнительные закупки халатов и медикаментов

Здравпункт Толмачёво переполнен информационными буклетами о профилактике коронавирусной инфекции и симптомах. Говорят, что антисептики и медицинские маски здесь есть в достаточном количестве. У медиков также есть специальные противоэпидемические костюмы, в которых те поднимаются на борт. В качестве дополнительных мер — дополнительные закупки халатов и медикаментов

Как рассказал начальник отдела медицинского обслуживания пассажиров и экипажей аэропорта Толмачёво Евгений Ткачёв, тепловизоры тоже уже закуплены, их установят на входе, чтобы отслеживать температуру всех, кто попадает в терминалы

Как рассказал начальник отдела медицинского обслуживания пассажиров и экипажей аэропорта Толмачёво Евгений Ткачёв, тепловизоры тоже уже закуплены, их установят на входе, чтобы отслеживать температуру всех, кто попадает в терминалы

По словам медиков, каждые сутки в аэропорту выявляют около 70 пассажиров с повышенной температурой тела. Алгоритм работы с ними разработан и «успешно применяется».&nbsp;В Толмачёво также утверждают, что весь аэропорт приведён в состояние готовности, и надеются, что принятые здесь меры помогут уменьшить распространение инфекции

По словам медиков, каждые сутки в аэропорту выявляют около 70 пассажиров с повышенной температурой тела. Алгоритм работы с ними разработан и «успешно применяется». В Толмачёво также утверждают, что весь аэропорт приведён в состояние готовности, и надеются, что принятые здесь меры помогут уменьшить распространение инфекции

В Новосибирской области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией — заразившиеся накануне посещали Италию и Францию. Обе женщины. У первой диагноз подтвердился накануне, 18 марта. Она прилетела 15 марта из Парижа. Что еще известно про неё — читайте тут.

Со второй заболевшей сибирячкой всё сложнее — она прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.

В аэропорту Толмачёво также продолжают находиться около 300 граждан Узбекистана — они пытаются вернуться на родину с понедельника, однако Узбекистан прекратил авиасообщение из-за коронавируса. Читайте репортаж об их жизни в терминале.

Как развиваются события в регионе в связи с распространением коронавируса, мы рассказываем в онлайн-хронике.

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аэропорт Толмачевокоронавирус в Новосибирске
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