Как обеззараживают Толмачёво, где ежедневно принимают 70 человек с температурой — репортаж в масках

В Новосибирской области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией — заразившиеся накануне посещали Италию и Францию. Обе женщины. У первой диагноз подтвердился накануне, 18 марта. Она прилетела 15 марта из Парижа. Что еще известно про неё — читайте тут.



Со второй заболевшей сибирячкой всё сложнее — она прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.



В аэропорту Толмачёво также продолжают находиться около 300 граждан Узбекистана — они пытаются вернуться на родину с понедельника, однако Узбекистан прекратил авиасообщение из-за коронавируса. Читайте репортаж об их жизни в терминале.

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