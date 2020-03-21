Как обеззараживают Толмачёво, где ежедневно принимают 70 человек с температурой — репортаж в масках

Новосибирской аэропорт Толмачёво ежедневно принимает тысячи пассажиров — правда, сейчас на фоне пандемии и закрытия границ их стало гораздо меньше. На этой неделе у двух прилетевших женщин (одна вернулась 8 марта из Италии с пересадкой в Москве, другая 15 марта прилетела из Парижа) диагностировали коронавирусную инфекцию. Одну из них увезли в инфекционку прямо из аэропорта. Как это повлияло на работу Толмачёво и безопасно ли там находиться? Журналист НГС Ксения Лысенко и фотокорреспондент Александр Ощепков побывали в терминалах и своими глазами увидели, как гигантское здание аэровокзала буквально каждую минуту обрабатывают, дезинфицируют и моют. О том, что происходит в, пожалуй, наиболее уязвимом месте на карте нашего города — показываем в 10 впечатляющих кадрах.
В Новосибирской области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией — заразившиеся накануне посещали Италию и Францию. Обе женщины. У первой диагноз подтвердился накануне, 18 марта. Она прилетела 15 марта из Парижа. Что еще известно про неё — читайте тут.
Со второй заболевшей сибирячкой всё сложнее — она прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.
В аэропорту Толмачёво также продолжают находиться около 300 граждан Узбекистана — они пытаются вернуться на родину с понедельника, однако Узбекистан прекратил авиасообщение из-за коронавируса. Читайте репортаж об их жизни в терминале.
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