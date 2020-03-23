Пока в мире бушует коронавирус — меняются условия и нормы нашей жизни. То, что раньше было обычным, теперь может нанести вред вам, вашим близким или абсолютно незнакомым людям. Мы попросили специалиста и тренера по деловому этикету Светлану Шубину рассказать, о чем важно помнить в условиях пандемии.
— Сейчас отменены традиционные правила приветствия — это рукопожатия и, например, дружеские поцелуйчики. То есть контакт просто сведен до минимума, — рассказывает специалист.
Главное правило и этикета, и уважения к другим — не выходить из дома, если вы чувствуете признаки заболевания. И речь может идти даже об обычной ОРВИ. Сидеть дома — это лучший способ обезопасить себя и других. Еще одно важное правило — соблюдайте дистанцию. Не нужно прижиматься близко друг к другу в очередях. Расстояние должно быть как минимум полметра.
— Маски нужно использовать, безусловно. Еще одно правило существует и без эпидемий, но сейчас оно особенно актуально: максимально закрывайтесь во время чихания и кашля, лучше всегда делать это левой рукой, потому что правая рука для социума — она для того, чтобы пожать руку, отдать визитную карточку или деньги, — рассказала Светлана Шубина.
Следующее правило не категорично, но желательно: носите перчатки. Так или иначе, все мы дотрагиваемся до дверных ручек, прикасаемся к перилам в общественном транспорте. И последнее — откажитесь от оплаты наличными. Современный мир почти везде позволяет оплачивать свои покупки или поездки с помощью кредитной карты, и даже это может помочь вам обезопасить себя.