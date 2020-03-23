Пока в мире бушует коронавирус — меняются условия и нормы нашей жизни. То, что раньше было обычным, теперь может нанести вред вам, вашим близким или абсолютно незнакомым людям. Мы попросили специалиста и тренера по деловому этикету Светлану Шубину рассказать, о чем важно помнить в условиях пандемии.



— Сейчас отменены традиционные правила приветствия — это рукопожатия и, например, дружеские поцелуйчики. То есть контакт просто сведен до минимума, — рассказывает специалист.