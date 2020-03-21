Конфликт с ларьками и киосками получил новый виток развития — до этого бизнесмены митинговали из-за концессии по «умным остановкам», теперь стало известно, что принятые новые правила благоустройства Новосибирска запрещают таким объектам соседствовать с жилыми домами. Чем может обернуться нововведение и почему прокуратура против него — разбиралась корреспондент НГС Александра Бруня.
Что придумали депутаты? И почему бизнесмены против?
Еще 23 декабря депутаты горсовета Новосибирска на очередной сессии приняли несколько изменений в Правила благоустройства территории города. В их решении, в том числе, говорится следующее:
«Размещение нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на придомовых территориях не допускается».
Малый бизнес возмутился таким нововведением.
— Оно влечёт за собой возможную потерю более 10 тысяч рабочих мест. В среднем, в нестационарном объекте задействовано 3–4 человека. Есть дома, где установлены киоски площадью 5-6 «квадратов», а есть, где стоят павильоны 250-300 «квадратов». Их закрытие повлечёт за собой и уменьшение налоговых поступлений в бюджет города. И одна из самых главных причин обращения — это то, что многоквартирные дома потеряют дополнительный доход, — объясняет предприниматель Александр Толкачёв.
У Александра несколько киосков с продуктами, также он проводит голосования в жилых домах по размещению таких объектов. По его данным, в среднем сейчас плата за квадратный метр составляет 500 рублей (эти деньги ежемесячно поступают на счет многоквартирного дома за то, что киоск или павильон стоят на придомовой территории).
— Каждый дом индивидуально считает, и цена может быть очень разной. Но если даже самый маленький объект, то меньше 4–5 тысяч рублей в месяц он дому не приносит. И для дома это единственные живые деньги, потому что они находятся на спецсчёте дома, — говорит Александр Толкачёв.
С такого счёта жильцы могут потратить деньги на оперативное решение проблем — отремонтировать крыльцо, сделать пандусы, убрать снег. Если киоскам и павильонам запретят стоять на земле многоквартирных домов, то жильцы потеряют эти средства.
— Штрафы уже начали приходить директорам управляющих компаний многоквартирных домов за то, что они киоски у себя на территории размещают, — рассказывает предприниматель.
Александр Толкачев и ещё 26 компаний и ТСЖ отправили коллективную жалобу в прокуратуру Новосибирска на решение депутатов.
Позиция прокуратуры
Прокуратура, рассмотрев жалобу Александра Толкачёва и других предпринимателей, нашла в решении депутатов нарушение закона и вынесла протест.
— При принятии решения Совет депутатов Новосибирска вышел за пределы своих полномочий, определенных Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», необоснованно ограничил права собственников (участников долевой собственности) распоряжаться своим имуществом, создал препятствия для осуществления законной предпринимательской деятельности, — говорится в официальном ответе прокуратуры на жалобу (копия документа есть в распоряжении редакции).
В совете депутатов подтвердили НГС, что 18 марта получили протест от прокурора города.
— Протест прокурора внесён в совет, будем рассматривать. Возможно, на ближайшей сессии, — сообщили в совете.