Конфликт с ларьками и киосками получил новый виток развития — до этого бизнесмены митинговали из-за концессии по «умным остановкам», теперь стало известно, что принятые новые правила благоустройства Новосибирска запрещают таким объектам соседствовать с жилыми домами. Чем может обернуться нововведение и почему прокуратура против него — разбиралась корреспондент НГС Александра Бруня.

Что придумали депутаты? И почему бизнесмены против?

Еще 23 декабря депутаты горсовета Новосибирска на очередной сессии приняли несколько изменений в Правила благоустройства территории города. В их решении, в том числе, говорится следующее: