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Камеры встраиваются в проблесковый маячок

Камеры встраиваются в проблесковый маячок

ГИБДД России планирует ставить на автомобили ДПС камеры слежения за дорожной обстановкой. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

По словам руководителя, приборы будут встраивать в балки проблесковых маячков на крыше. Данные станут отображаться внутри автомобиля ДПС в режиме реального времени, причем система сможет выделять машины должников и лиц, находящихся в розыске. После чего инспекторы примут решение для их остановки.

У сотрудников отпадет необходимость физически присутствовать на дороге и вылавливать машины из потока, полагаясь на свою интуицию. С нововведением количество пойманных нарушителей должно увеличиться, а вероятность остановки законопослушных граждан — наоборот, снизиться.

Нужны ли камеры на крышах машин ДПС?

    — Автомобиль ДПС будет просто двигаться и фиксировать все, что происходит на пути его следования. В том числе автомобили сзади и встречный поток, — объясняет Черников.

    По словам чиновника, аналогичная система уже успешно применяется в других странах. Он выразил надежду, что в России ее удастся реализовать уже в этом году.

    Обратим внимание, что речь идет не о комплексе фотовидеофиксации. То есть выявлять нарушения ПДД, как это делают дорожные системы, такие камеры не смогут, хотя бы потому, что для корректной работы они должны стоять под определенным углом и быть неподвижны. Иначе высока вероятность ошибок.

    Кстати, скоро с городских дорог уберут знаки перед комплексами фиксации нарушений. Вместо них появится новая информационная табличка.

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    ГИБДДфотовидеофиксациязакон
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    КОММЕНТАРИИ (8)

    20 мар 2020 в 13:50

    Лучше бы дороги были, как в других странах.

    Фото пользователя
    20 мар 2020 в 14:07

    Да да, ДПС любит блатных крышевать, их нарушения даже камера не фиксирует.

    Движок
    20 мар 2020 в 14:03

    А деньги собранные с автомобилистов куда идут? Попрошу отчитаться.