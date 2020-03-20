ГИБДД России планирует ставить на автомобили ДПС камеры слежения за дорожной обстановкой. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.
По словам руководителя, приборы будут встраивать в балки проблесковых маячков на крыше. Данные станут отображаться внутри автомобиля ДПС в режиме реального времени, причем система сможет выделять машины должников и лиц, находящихся в розыске. После чего инспекторы примут решение для их остановки.
У сотрудников отпадет необходимость физически присутствовать на дороге и вылавливать машины из потока, полагаясь на свою интуицию. С нововведением количество пойманных нарушителей должно увеличиться, а вероятность остановки законопослушных граждан — наоборот, снизиться.
Нужны ли камеры на крышах машин ДПС?
— Автомобиль ДПС будет просто двигаться и фиксировать все, что происходит на пути его следования. В том числе автомобили сзади и встречный поток, — объясняет Черников.
По словам чиновника, аналогичная система уже успешно применяется в других странах. Он выразил надежду, что в России ее удастся реализовать уже в этом году.
Обратим внимание, что речь идет не о комплексе фотовидеофиксации. То есть выявлять нарушения ПДД, как это делают дорожные системы, такие камеры не смогут, хотя бы потому, что для корректной работы они должны стоять под определенным углом и быть неподвижны. Иначе высока вероятность ошибок.
Кстати, скоро с городских дорог уберут знаки перед комплексами фиксации нарушений. Вместо них появится новая информационная табличка.
Лучше бы дороги были, как в других странах.