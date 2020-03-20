— Автомобиль ДПС будет просто двигаться и фиксировать все, что происходит на пути его следования. В том числе автомобили сзади и встречный поток, — объясняет Черников.



По словам чиновника, аналогичная система уже успешно применяется в других странах. Он выразил надежду, что в России ее удастся реализовать уже в этом году.



Обратим внимание, что речь идет не о комплексе фотовидеофиксации. То есть выявлять нарушения ПДД, как это делают дорожные системы, такие камеры не смогут, хотя бы потому, что для корректной работы они должны стоять под определенным углом и быть неподвижны. Иначе высока вероятность ошибок.

Кстати, скоро с городских дорог уберут знаки перед комплексами фиксации нарушений. Вместо них появится новая информационная табличка.