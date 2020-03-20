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Развлечения

«Мой добытчик»: Ольга Бузова и её жених из Новосибирска сняли видео про дефицит туалетной бумаги и панику

Звезда советует не поддаваться истерии и рассказывает, чем заменить средство гигиены первой необходимости

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Ольга напоминает подписчикам, что кроме туалетной бумаги существует еще вода и мыло

Ольга напоминает подписчикам, что кроме туалетной бумаги существует еще вода и мыло

Звёздная пара — Ольга Бузова и её сибирский жених Давид Манукян — сняли юмористический видеоролик про ажиотаж, развернувшийся вокруг туалетной бумаги из-за эпидемии коронавируса. Ольга выложила этот вайн в своем профиле в Instagram — он набрал больше 4-х миллионов просмотров.

— На злобу дня. Мои хорошие, что за паника с бумагой? Её реально нет нигде. Воду же и мыло никто не забирает, — написала Ольга под видео и назвала Манукяна своим добытчиком.

Под видео уже больше 6 тысяч комментариев

В аккаунте звезды развернулись бурные комментарии на несколько тем сразу — на первом месте обсуждения массовой закупки туалетной бумаги и гречки, на втором — неискренность отношений Бузовой и Давы и на третьем — фигура Ольги, пишут, что она набрала вес и стала хуже выглядеть.

В начале недели мы рассказали про художника, который предложил бороться с коронавирусом с помощью искусства — Игорь Вечерский печатает на медицинских масках свои картины — первая партия поступит с абстрактными работами, но не исключается и эротический сюжет — Вечерский рисует картины в жанре ню.

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Чокнуться можно: реакция родителей на новость о продлении каникул — в мемах и едких комментариях.

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Ольга БузоваДавид Манукянкоронавирусмемы
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КОММЕНТАРИИ (4)

Артур
20 мар 2020 в 14:28

А ведь кому то приходится с Ольгами сожительствовать. Это всё от безысходности.

саныч
20 мар 2020 в 14:26

ЧТО это было ? Психиатры , прокомментируйте , пожалуйста ! ((

Облако
20 мар 2020 в 14:33

Вот только меня от бузовского "мои хорошие" идут рвотные позывы?