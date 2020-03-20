«Мой добытчик»: Ольга Бузова и её жених из Новосибирска сняли видео про дефицит туалетной бумаги и панику

В начале недели мы рассказали про художника, который предложил бороться с коронавирусом с помощью искусства — Игорь Вечерский печатает на медицинских масках свои картины — первая партия поступит с абстрактными работами, но не исключается и эротический сюжет — Вечерский рисует картины в жанре ню.

Что еще почитать про коронавирус (и не впасть в панику)-

Сибиряки, переехавшие в хоум-офисы, страдают от котиков и прячутся в туалетах от детей (публикуем лучшие фото).

Музыканты из новосибирской группы «Рви Меха Оркестр» записали заклинание от коронавируса — короткая песня-шутка родилась на репетиции и обыгрывает известный интернет-мем.

Чокнуться можно: реакция родителей на новость о продлении каникул — в мемах и едких комментариях.