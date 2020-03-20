«Мой добытчик»: Ольга Бузова и её жених из Новосибирска сняли видео про дефицит туалетной бумаги и панику

Звёздная пара — Ольга Бузова и её сибирский жених Давид Манукян — сняли юмористический видеоролик про ажиотаж, развернувшийся вокруг туалетной бумаги из-за эпидемии коронавируса. Ольга выложила этот вайн в своем профиле в Instagram — он набрал больше 4-х миллионов просмотров.
— На злобу дня. Мои хорошие, что за паника с бумагой? Её реально нет нигде. Воду же и мыло никто не забирает, — написала Ольга под видео и назвала Манукяна своим добытчиком.
В аккаунте звезды развернулись бурные комментарии на несколько тем сразу — на первом месте обсуждения массовой закупки туалетной бумаги и гречки, на втором — неискренность отношений Бузовой и Давы и на третьем — фигура Ольги, пишут, что она набрала вес и стала хуже выглядеть.
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А ведь кому то приходится с Ольгами сожительствовать. Это всё от безысходности.