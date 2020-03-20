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Участников военного лыжного перехода встретили в Новосибирске

Участников военного лыжного перехода встретили в Новосибирске

В Новосибирск прибыли участники лыжного перехода, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём участвуют военнослужащие Восточного военного округа Вооруженных Сил РФ. Переход начался в Хабаровске, из которого за 100 дней участники должны преодолеть 8492 км до Москвы с копией Знамени Победы.

Фотокорреспондент НГС встретил участников в Новосибирске.

— Акция является повторением лыжного перехода пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934–1935 годах. Переход осуществляется комбинированным способом: на лыжах, снегоходах, бронеавтомобилях «Тигр», армейских мотовездеходах и велосипедах. Общая протяженность маршрута — 8492 км. Завершить переход планируется 7 мая в Москве, — рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Военные стартовали из Хабаровска

Военные стартовали из Хабаровска

Участники прибыли вчера в Новосибирск

Участники прибыли вчера в Новосибирск

У участников перехода прекрасное настроение

У участников перехода прекрасное настроение

Акция&nbsp; повторяет лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934–1935 годах

Акция  повторяет лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934–1935 годах

Уже тысячи километров позади

Уже тысячи километров позади

Переход завершится 7 мая

Переход завершится 7 мая

По дороге на Москву военные будут принимать участие в различных патриотических мероприятиях<br><br><br>

По дороге на Москву военные будут принимать участие в различных патриотических мероприятиях


Общая протяженность маршрута — 8492 км

Общая протяженность маршрута — 8492 км

Впереди у участников ещё тысячи километров

Впереди у участников ещё тысячи километров

К юбилею Победы с вашей читателей НГС запускает «Фронтовой инстаграм», чтобы фотографии с Великой Отечественной войны и историю людей на них узнала вся страна.

Мы ищем самые разные фото: кадры с фронта, с заводов и фабрик, где тоже ковали победу, из госпиталей — но не просто «парадные», а живые, с сюжетом, историей, героями. Может быть, такие фотографии лежат в ваших семейных архивах, а вы или ваши родственники помнят их историю и готовы рассказать нам. Снимки мы обязательно опубликуем на сайте и добавим в отдельный аккаунт в Instagram.

Если у вас есть такие фотографии, напишите нам на редакционную почту NGS.RU news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру +7 923–157–00–00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна увидеть историю и людей, благодаря которым случилась победа.

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75-летие Великой Победылыжный переход
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