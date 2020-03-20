К юбилею Победы с вашей читателей НГС запускает «Фронтовой инстаграм», чтобы фотографии с Великой Отечественной войны и историю людей на них узнала вся страна.



Мы ищем самые разные фото: кадры с фронта, с заводов и фабрик, где тоже ковали победу, из госпиталей — но не просто «парадные», а живые, с сюжетом, историей, героями. Может быть, такие фотографии лежат в ваших семейных архивах, а вы или ваши родственники помнят их историю и готовы рассказать нам. Снимки мы обязательно опубликуем на сайте и добавим в отдельный аккаунт в Instagram.



Если у вас есть такие фотографии, напишите нам на редакционную почту NGS.RU news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру +7 923–157–00–00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна увидеть историю и людей, благодаря которым случилась победа.

