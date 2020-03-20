В Новосибирск прибыли участники лыжного перехода, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём участвуют военнослужащие Восточного военного округа Вооруженных Сил РФ. Переход начался в Хабаровске, из которого за 100 дней участники должны преодолеть 8492 км до Москвы с копией Знамени Победы.
Фотокорреспондент НГС встретил участников в Новосибирске.
— Акция является повторением лыжного перехода пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934–1935 годах. Переход осуществляется комбинированным способом: на лыжах, снегоходах, бронеавтомобилях «Тигр», армейских мотовездеходах и велосипедах. Общая протяженность маршрута — 8492 км. Завершить переход планируется 7 мая в Москве, — рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
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