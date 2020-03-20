Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина на онлайн-встрече с журналистами порекомендовала всем отказаться от наличных денег.
Сама она находится на самоизоляции, потому что 11 марта вернулась из зарубежной командировки и по рекомендации управления банка работает из дома. С журналистами Татьяна Галкина общалась по видеосвязи.
По некоторым оценкам медиков, если соприкасаться с металлом и пластиком, есть вероятность передачи вируса, добавила она.
— Мы рекомендуем отказаться от наличных в пользу бесконтактных способов оплат. Я не использую наличные. Использую терминалы, расчёты в интернете, Apple pay и Samsung pay.
Также Татьяна Галкина заметила, что следует дезинфицировать руки после контакта с наличными деньгами. И отметила, что они долго отрабатывали дистанционную работу для всех, кто не работает с персональным данными, чтобы сохранить высокую степень защиты и безопасности.
В банке выполняют все предписания Роспотребнадзора — поставляют дезинфицирующие средства, меняют регламент уборки.
Как вы чаще всего расплачиваетесь за покупки?
Ранее НГС писал о том, как в других компаниях пытаются предотвратить передачу коронавируса — читайте истории от сотрудников новосибирских офисов.
А мораторий на оплату кредитов Сбербанка она тоже предложила внести? ))