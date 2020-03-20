Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина на онлайн-встрече с журналистами порекомендовала всем отказаться от наличных денег.

Сама она находится на самоизоляции, потому что 11 марта вернулась из зарубежной командировки и по рекомендации управления банка работает из дома. С журналистами Татьяна Галкина общалась по видеосвязи.



По некоторым оценкам медиков, если соприкасаться с металлом и пластиком, есть вероятность передачи вируса, добавила она.

— Мы рекомендуем отказаться от наличных в пользу бесконтактных способов оплат. Я не использую наличные. Использую терминалы, расчёты в интернете, Apple pay и Samsung pay.