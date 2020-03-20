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В Сбербанке рассказали о том, что раздают дезинфицирующие средства и изменили порядок уборки

В Сбербанке рассказали о том, что раздают дезинфицирующие средства и изменили порядок уборки

Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина на онлайн-встрече с журналистами порекомендовала всем отказаться от наличных денег.

Сама она находится на самоизоляции, потому что 11 марта вернулась из зарубежной командировки и по рекомендации управления банка работает из дома. С журналистами Татьяна Галкина общалась по видеосвязи.

По некоторым оценкам медиков, если соприкасаться с металлом и пластиком, есть вероятность передачи вируса, добавила она.

— Мы рекомендуем отказаться от наличных в пользу бесконтактных способов оплат. Я не использую наличные. Использую терминалы, расчёты в интернете, Apple pay и Samsung pay.

В некоторых местах продаж наличных и так нет, судя по объявлениям, а некоторые пишут, что не принимают деньги, чтобы больше рассчитывались картами

В некоторых местах продаж наличных и так нет, судя по объявлениям, а некоторые пишут, что не принимают деньги, чтобы больше рассчитывались картами

Также Татьяна Галкина заметила, что следует дезинфицировать руки после контакта с наличными деньгами. И отметила, что они долго отрабатывали дистанционную работу для всех, кто не работает с персональным данными, чтобы сохранить высокую степень защиты и безопасности.

В банке выполняют все предписания Роспотребнадзора — поставляют дезинфицирующие средства, меняют регламент уборки.

Как вы чаще всего расплачиваетесь за покупки?

    Ранее НГС писал о том, как в других компаниях пытаются предотвратить передачу коронавируса — читайте истории от сотрудников новосибирских офисов.

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    Сбербанккоронавируспрофилактика
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    КОММЕНТАРИИ (36)

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    20 мар 2020 в 12:57

    А мораторий на оплату кредитов Сбербанка она тоже предложила внести? ))

    20 мар 2020 в 12:58

    о, эти влажные мечты об электронном концлагере

    Фото пользователя
    20 мар 2020 в 12:57

    Сбербанк нарушает ст. 845 и 858 ГК РФ по невыдаче налички в кассе банка со счёта без карты