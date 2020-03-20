— По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, — пояснили в Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о помещении предполагаемого убийцы под стражу.

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В конце января НГС вспомнил об убийствах 2018 и 2019 года, во время которых преступники стреляли в своих жертв.

