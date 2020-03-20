Сотрудники отдела полиции «Ленинский» задержали подозреваемого в убийстве 36-летнего мужчины на улице Гризодубовой в Ленинском районе Новосибирска — его застрелили поздно вечером 19 марта.
— Между мужчинами (их было четверо) возник конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина достал из автомобиля гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил в 36-летнего собеседника, далее с места происшествия скрылся, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.
Потерпевший скончался в больнице от огнестрельного ранения грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
— По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, — пояснили в Следственном комитете.
В ведомстве уточнили, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о помещении предполагаемого убийцы под стражу.
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В конце января НГС вспомнил об убийствах 2018 и 2019 года, во время которых преступники стреляли в своих жертв.