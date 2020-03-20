Оперативный штаб Новосибирской области озвучил новые данные по коронавирусу в регионе. В настоящее время 826 жителей находятся на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением. Вчера их было 733.



— Это люди, контактировавшие с инфицированными, или те, кто недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19, у которых нет признаков ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1003 человека, — сообщается в чате оперштаба.



Количество человек, которые находятся в инфекционной больнице № 1 с признаками ОРВИ, тоже выросло — с 38 вчера до 48 пациентов сегодня. У 32 — тесты отрицательные, 16 человек дожидаются результатов анализов.

