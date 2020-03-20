Оперативный штаб Новосибирской области озвучил новые данные по коронавирусу в регионе. В настоящее время 826 жителей находятся на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением. Вчера их было 733.
— Это люди, контактировавшие с инфицированными, или те, кто недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19, у которых нет признаков ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1003 человека, — сообщается в чате оперштаба.
Количество человек, которые находятся в инфекционной больнице № 1 с признаками ОРВИ, тоже выросло — с 38 вчера до 48 пациентов сегодня. У 32 — тесты отрицательные, 16 человек дожидаются результатов анализов.
— В детской больнице № 3 находится 6 детей с признаками ОРВИ, вернувшихся из неблагополучных стран. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии, — добавили в чате.
В Новосибирской области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией — заразившиеся накануне посещали Италию и Францию. Как развиваются события в регионе в связи с распространением коронавируса, мы рассказываем в онлайн-хронике.
В нашем регионе выявлены уже два больных коронавирусом. Обе женщины.
У первой диагноз подтвердился накануне, 18 марта. Она прилетела 15 марта из Парижа. Что еще известно про неё — читайте тут.
Со второй заболевшей сибирячкой всё сложнее — она прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.
А вчера появились первые снимки вируса под микроскопом — посмотреть на них можно тут.