Преподаватели НГУ начали вести лекции с помощью прямого эфира в «Инстаграме» — об этом в социальных сетях рассказывают нынешние и бывшие студенты вуза.
— Наш вуз НГУ перешёл на онлайн-обучение, — рассказала корреспонденту НГС старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики НГУ Екатерина Турук. — Все студенты отправлены по домам и в общежитие. Занятия в обычном режиме не ведутся. Поэтому мы вынуждены искать какие-то способы, чтобы занятия шли в непрерывном режиме, чтобы студенты получили весь необходимый объём знаний и объём курса программы, без проволочек, задержек. Чтобы не ушел месяц на то, чтобы наладить какую-то систему, чтобы не терять драгоценное время.
Екатерина уточнила, что преподаватели сами выбирают где проводить занятия — одни ведут прямой эфир в «Инстаграме», «Вконтакте», другие записывают видео и выкладывают их в социальных сетях.
— Мы на карантине со среды и у многих преподавателей ещё даже не было занятий, — подчёркивает Турук. — Мы делаем эфир, выходим на связь по расписанию. По возможности соблюдая то расписание, которое у нас есть. Чтобы студенты могли легко ориентироваться, чтобы им было проще.
Преподаватель пояснила, что вести лекции в Инстаграм ей предложили студенты — она старается постоянно быть с ними на связи, несмотря на то, что в её группе учится порядка 50 человек.
— Я не знала, как это получится и будет ли это удачным или неудачным опытом, — продолжает Екатерина. — По реакции людей можно говорить о том, что этот опыт удался. Из моих 50 студентов было 43 человека. Всего прямой эфир посмотрели 500 человек. Много отзывов, комментариев. Чего стоят слова студента ядерной физики о том, что лекции для гуманитариев — это так классно. Смотрели бывшие студенты, студенты, которые даже не учатся в России.
Турук подчёркивает, что Инстаграм оказался наиболее удобной площадкой для проведения лекционных занятий.
— Я вижу кто подключается и могу отметить посещаемость, плюс всё сохраняется. Я могу смотреть и отмечать в журнальчике кто был, — пояснила преподаватель. — Плюс процесс обучения предполагает некую обратную связь. Студенты внизу экрана могут писать вопросы, комментарии. Я тут же это моментально вижу на экране и отвечаю на этот вопрос. Получается формат конференции.
— Лекции не должны превратиться в горькую таблетку, в горькую пилюлю, которую надо проглотить превозмогая себя. В сложившейся ситуации мы должны как-то друг друга подбадривать и поддерживать.
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Со второй заболевшей сибирячкой всё сложнее — она прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.
Современные студенты имеют доступ к неограниченному источнику знаний. 30 лет назад такого не было. Да и знания были...не самые хорошие. Т.к. они были только идеологически правильные и цк кпсс одобренные. Люди не знали например, об оккупации Польши, Финляндии, стран Балтии и множестве других преступлений ссра. В естественных науках было немногим лучше.
К слову, сейчас смотрю материалы по вирусологии, и ни 1-го русского ученого среди них. Про НГУ и говорить нечего. Вообще ничего. Никаких исследований и открытий.