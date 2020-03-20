Екатерина уточнила, что преподаватели сами выбирают где проводить занятия — одни ведут прямой эфир в «Инстаграме», «Вконтакте», другие записывают видео и выкладывают их в социальных сетях.

— Мы на карантине со среды и у многих преподавателей ещё даже не было занятий, — подчёркивает Турук. — Мы делаем эфир, выходим на связь по расписанию. По возможности соблюдая то расписание, которое у нас есть. Чтобы студенты могли легко ориентироваться, чтобы им было проще.

Преподаватель пояснила, что вести лекции в Инстаграм ей предложили студенты — она старается постоянно быть с ними на связи, несмотря на то, что в её группе учится порядка 50 человек.

— Я не знала, как это получится и будет ли это удачным или неудачным опытом, — продолжает Екатерина. — По реакции людей можно говорить о том, что этот опыт удался. Из моих 50 студентов было 43 человека. Всего прямой эфир посмотрели 500 человек. Много отзывов, комментариев. Чего стоят слова студента ядерной физики о том, что лекции для гуманитариев — это так классно. Смотрели бывшие студенты, студенты, которые даже не учатся в России.