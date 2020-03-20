Полиция задержала пятерых подозреваемых в избиении 38-летнего новосибирца. Инцидент произошёл 15 марта возле кафе «София» на улице Петухова.
— Полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались пятеро граждан одной из республик ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 29 лет. Выяснилось, что компания отдыхала в кафе, расположенном на улице Петухова. Около 5:30 утра мужчины вышли на улицу, где у них возникла конфликтная ситуация с другим посетителем заведения. В результате конфликта подозреваемые избили потерпевшего, а затем скрылись с места происшествия, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В итоге мужчина оказался в больнице. Врачи диагностировали у него травму головы, множественные ушибы различных частей тела.
— Полицейские задержали злоумышленников в съемной квартире на улице Связистов. Задержание проводилось при силовой поддержке бойцов СОБР областного управления Росгвардии, — добавили в ведомстве.
Сейчас уже возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и решается вопрос о мере пресечения.
В кафе корреспонденту НГС не смогли рассказать подробности происшествия.
— На каком основании я вообще что-то должна вам рассказывать? Без комментариев. Вообще, что передают и птички на хвостах приносят — это всё неправда, — ответила корреспонденту НГС сотрудница кафе «София».
В начале марта НГС рассказывал историю об избиении семиклассницы тремя ученицами школы № 158. До этого они вымогали у неё деньги. После инцидента обидчицы как ни в чём не бывало продолжили ходить на занятия, а девочка попала в больницу с сотрясением головного мозга.