В стенах НГМУ разгорается скандал. Студенты требуют, чтобы их отправили на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, и приводят в пример другие вузы Новосибирска, которые разрешили своим учащимся заниматься удаленно. Руководство новосибирского государственного медуниверситета еще 17 марта сообщило, что не собирается переводить своих студентов на дистанционное обучение. Будущие медики не согласны с позицией вуза и даже создали петицию на сайте Сhange.org, которую адресовали Министерству здравоохранения России.
О чём петиция
— Другие вузы города уже давно перешли на дистанционную форму обучения. Вчера утром (18 марта. — Прим. ред.) был зафиксирован заражённый в нашем городе (Новосибирск). Риск заражения велик. Поэтому просим Министерство здравоохранения РФ перевести нас на дистанционную форму обучения ради нашей безопасности, — говорится в тексте петиции, размещённой накануне, 19 марта.
На момент подготовки материала петицию подписали
Позиция НГМУ
Несколько дней назад НГС делал запрос в НГМУ, в котором спрашивал, собираются ли в вузе организовать учебный процесс дистанционно.
— Будет организовано взаимодействие обучающихся и педагогического состава опосредованно, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путём замены чтения лекций в лекционных залах на освоение лекционных материалов, размещённых на сайте НГМУ, в виде видеолекций и демонстрационных материалов, — говорится в ответе вуза за 17 марта.
При этом аудиторные занятия групп в здании самого университета и на клинических базах будут проходить в обычном режиме.
— Перехода на дистанционное обучение не будет, — добавили в вузе.
Как проходит обучение сейчас: рассказ студентов
Несколько студентов обратились в редакцию НГС и рассказали о том, как сейчас проходит их обучение.
— Никакими простейшими средствами защиты (масками) нас вуз не обеспечивает, в аптеке нет ни одной. При входе в учебные корпуса не стоят тепловизоры, температуру бесконтактно не измеряют, — сообщил один из студентов.
В том же ответе НГМУ на запрос НГС говорится, что в вузе будут проводить профилактические мероприятия: отстранят студентов и сотрудников с симптомами ОРВИ, организуют пункты, где будут мерить температуру, и усилят работу здравпункта.
— Маски нам не дают, занятия также проходят в инфекционных больницах, также пары проходят, то есть ничего нигде не отменяют. Температуру не меряют, — рассказал другой студент.
По сообщению ещё одного человека, студенты и их родители начали обращаться за помощью в Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения.
— У нас есть родственники, бабушки, дедушки, если мы заболеем и не заметим, что заболели, легко перенесём вирус, то наши родные, которые иммунокомпрометированы (с пониженным иммунитетом), могут оказаться в опасности, — рассказал еще один студент НГМУ.
Ответ вуза
НГС направил ещё один запрос в НГМУ, чтобы узнать, как организован учебный процесс и выдают ли студентам маски. Ответ на него подписал проректор по региональному развитию Константин Атаманов.
— Во время проведения практических занятий на клинических базах студенты НГМУ выполняют требования санитарно-эпидемиологического режима лечебно-профилактического учреждения, на базе которого осуществляется занятие. Студенты не допускаются к занятиям без средств индивидуальной защиты, если это регламентировано санитарно-эпидемиологическим режимом структурного подразделения лечебно-профилактического учреждения, в котором проходят практические занятия, — говорится в ответе.
Также в тексте сообщили, что «закупка медицинских масок осуществляется НГМУ в плановом порядке по мере потребности». Студентов информируют о способах распространения коронавируса и мерах профилактики.
По поводу дистанционного обучения в вузе говорят однозначно: нельзя учиться из дома, потому что специфика будущей профессии этого не позволяет.
— Специфика практикоориентированного процесса подготовки врача в высшем учебном заведении не позволяет обеспечить выполнение требований образовательного стандарта к подготовке врача-специалиста при переводе полностью на дистанционное обучение. При решении вопроса о переводе обучающихся полностью на дистанционное обучение руководство НГМУ будет руководствоваться распоряжениями Министерства здравоохранения России, — объяснил вуз.
Лекции и массовые мероприятия в НГМУ планируют отменить с 23 марта. Лекционный материал студенты смогут изучать дистанционно, но вот практические занятия они будут проходить на 80 клинических базах университета (это основные лечебно-профилактические учреждения города).
Ранее несколько новосибирских вузов перешли на дистанционное обучение. НГС ведёт хронику о коронавирусе, в которой собирает все новости об эпидемиологической ситуации в Новосибирске и области.