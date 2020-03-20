О чём петиция

— Другие вузы города уже давно перешли на дистанционную форму обучения. Вчера утром (18 марта. — Прим. ред.) был зафиксирован заражённый в нашем городе (Новосибирск). Риск заражения велик. Поэтому просим Министерство здравоохранения РФ перевести нас на дистанционную форму обучения ради нашей безопасности, — говорится в тексте петиции, размещённой накануне, 19 марта.

На момент подготовки материала петицию подписали 777 человек.

Позиция НГМУ

Несколько дней назад НГС делал запрос в НГМУ, в котором спрашивал, собираются ли в вузе организовать учебный процесс дистанционно.

— Будет организовано взаимодействие обучающихся и педагогического состава опосредованно, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, путём замены чтения лекций в лекционных залах на освоение лекционных материалов, размещённых на сайте НГМУ, в виде видеолекций и демонстрационных материалов, — говорится в ответе вуза за 17 марта.



При этом аудиторные занятия групп в здании самого университета и на клинических базах будут проходить в обычном режиме.

