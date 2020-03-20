Автомобили встали в пробку на площади Кирова: всё из-за аварии

Сегодня утром, 20 марта, на улице Петухова в районе площади Кирова образовалась огромная пробка. На кольце стоит фура, которая мешает проезду.
Как сообщили в службе 112, на площади в 8:00 столкнулись грузовой автомобиль и Toyota Cresta.
— Люди не пострадали, движение сильно затруднено, — рассказали в службе.
По сообщению читательница группы «АСТ-54», на площади также столкнулись трамвай и автомобиль. Информации об этом не поступало в службу 112. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не ответили на звонок корреспондента НГС.
Вчера НГС рассказывал о том, как автомобили встали в глухую пробку на Станиславского.
Какая ужасная дорога ! еще бы на ней не биться ! ...21 век Россия , Путин . 3-й город страны . Не стыдно избиратели ?