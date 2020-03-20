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Автомобили встали в пробку на площади Кирова: всё из-за аварии

Сейчас движение на улице Петухова практически остановлено

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Движение сильно затруднено

Движение сильно затруднено

Сегодня утром, 20 марта, на улице Петухова в районе площади Кирова образовалась огромная пробка. На кольце стоит фура, которая мешает проезду.

Как сообщили в службе 112, на площади в 8:00 столкнулись грузовой автомобиль и Toyota Cresta.

— Люди не пострадали, движение сильно затруднено, — рассказали в службе.

В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

По сообщению читательница группы «АСТ-54», на площади также столкнулись трамвай и автомобиль. Информации об этом не поступало в службу 112. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не ответили на звонок корреспондента НГС.

Вчера НГС рассказывал о том, как автомобили встали в глухую пробку на Станиславского.

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авариядтпплощадь Кирова
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КОММЕНТАРИИ (25)

Читатель НГС
20 мар 2020 в 09:36

Какая ужасная дорога ! еще бы на ней не биться ! ...21 век Россия , Путин . 3-й город страны . Не стыдно избиратели ?

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20 мар 2020 в 09:34

Еле выбрался из этой пробки,ей богу столько эпитетов услышит виновник аварии в свой адрес,из-за одного (как бы мягко сказать,чтоб цензура пропустила..в России живём,ну вы поняли кого..) стоит полгорода. не умеешь ездить,купи ишака и по обочине передвигайся.

20 мар 2020 в 09:42

Пару раз присутствовал на совещании по безопасности дорожного движения (в Советском районе). Там были гаишники с докладами. Для себя я сделал вывод, что у них нет цели, чтобы всё ехало и не было пробок. У них цель иная - чтобы всё было безопасно. В идеале - запретить движение совсем - аварий ведь не будет.
Пока это не изменится - город так и будет останавливаться из-за мелкой аварии.