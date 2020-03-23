Сайт NGS.RU начинает цикл публикаций к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы просили жителей Новосибирской области присылать нам архивные военные фото, чтобы рассказать истории о войне. Мы искали не «парадные» портретные снимки, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме».
В социальной сети уже есть несколько кадров, а первым героем рубрики «Фронтовой инстаграм» на сайте стал ветеран Павел Полищук. Сейчас ему 93 года, а тогда, в день, когда был сделан памятный снимок, Павлу было всего 19 лет. На следующий день после окончания Великой Отечественной войны его отправили снова на фронт — воевать с японцами. Разведчику нужно было определить огневые позиции врага на очень важной дороге, которая вела на Владивосток.
Фото, которое опубликовано выше, было сделано в начале августа 1945 года — на ней разведчики вычисляют огневые позиции японцев.
— Японский укреплённый район находился на территории реки Уссури. Здесь проходила железнодорожная и шоссейная дороги с Хабаровска до Владивостока. Больше никак нельзя было добраться. И нам, разведчикам, сказали: «Вы, конечно, ничего не видите, но надо разыскать, где непосредственно в этих местах находятся огневые позиции. Разыскиваете и записывайте». И вот в ночное время вывезли нас в поле. Орудия японцев стояли в разных местах, и расстояние до них было около 2–3 километров. Выехали мы на место 10 мая, и несколько месяцев ползали по этим полям, — рассказывает ветеран Павел Полищук.
Через несколько дней после того, как был сделан этот снимок, наша армия начала атаку.
— Было 4 часа ночи, дождь, гром, молнии сверкали и, очевидно, японцы тогда спали. А мы прямо под дождём показывали, как надо стрелять, куда... И в 12 дня этот укреплённый район был разбит. Японцы сделали только несколько выстрелов. На другой день к обеду мы заняли их позиции. И дальше шли вперёд, освобождая дорогу, — вспоминает ветеран.
Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру 8 923 157–00–00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна увидеть историю и людей, благодаря которым случилась Победа.