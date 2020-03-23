Фото, которое опубликовано выше, было сделано в начале августа 1945 года — на ней разведчики вычисляют огневые позиции японцев.

— Японский укреплённый район находился на территории реки Уссури. Здесь проходила железнодорожная и шоссейная дороги с Хабаровска до Владивостока. Больше никак нельзя было добраться. И нам, разведчикам, сказали: «Вы, конечно, ничего не видите, но надо разыскать, где непосредственно в этих местах находятся огневые позиции. Разыскиваете и записывайте». И вот в ночное время вывезли нас в поле. Орудия японцев стояли в разных местах, и расстояние до них было около 2–3 километров. Выехали мы на место 10 мая, и несколько месяцев ползали по этим полям, — рассказывает ветеран Павел Полищук.

Через несколько дней после того, как был сделан этот снимок, наша армия начала атаку.

— Было 4 часа ночи, дождь, гром, молнии сверкали и, очевидно, японцы тогда спали. А мы прямо под дождём показывали, как надо стрелять, куда... И в 12 дня этот укреплённый район был разбит. Японцы сделали только несколько выстрелов. На другой день к обеду мы заняли их позиции. И дальше шли вперёд, освобождая дорогу, — вспоминает ветеран.