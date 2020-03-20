Федеральный Роспотребнадзор рассказал об испытаниях прототипов вакцин от коронавируса COVID-19. Их разработали на шести технологических платформах в новосибирском «Векторе».
Испытания на животных начались 16 марта. Они необходимы для того, чтобы убедиться в безвредности и эффективности вакцины.
— Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины. Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Исследователям предстоит определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, а также способ и схему вакцинации.
— Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года, — добавили в Роспотребнадзоре.
Вчера «Вектор» сделал фотографии нового коронавируса под микроскопом.
НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в Новосибирской области. Вчера в регионе выявили вторую заболевшую — женщина прилетела из Италии, где находилась вместе с мужем.
Серьезно? А почему не через пару лет ? Чтобы народ от страха вообще с ума сошел ? Неужели в мире денег нет ?? Вакцина нужна СЕЙЧАС, немедленно! Нужно бросить все силы на борьбу против безжалостного вируса !!..... А может быть дело в том, что вирус никакой реальной опасности не представляет и панику наводят специально ?? Потому что запуганным народом проще управлять))))))