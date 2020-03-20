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Вакцину разрабатывают в научном центре&nbsp;«Вектор» в рабочем посёлке Кольцово

Вакцину разрабатывают в научном центре «Вектор» в рабочем посёлке Кольцово

Федеральный Роспотребнадзор рассказал об испытаниях прототипов вакцин от коронавируса COVID-19. Их разработали на шести технологических платформах в новосибирском «Векторе».

Испытания на животных начались 16 марта. Они необходимы для того, чтобы убедиться в безвредности и эффективности вакцины.

— Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины. Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Исследователям предстоит определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, а также способ и схему вакцинации.

— Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года, — добавили в Роспотребнадзоре.

Вчера «Вектор» сделал фотографии нового коронавируса под микроскопом.

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в Новосибирской области. Вчера в регионе выявили вторую заболевшую — женщина прилетела из Италии, где находилась вместе с мужем.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Гост
20 мар 2020 в 08:29

Серьезно? А почему не через пару лет ? Чтобы народ от страха вообще с ума сошел ? Неужели в мире денег нет ?? Вакцина нужна СЕЙЧАС, немедленно! Нужно бросить все силы на борьбу против безжалостного вируса !!..... А может быть дело в том, что вирус никакой реальной опасности не представляет и панику наводят специально ?? Потому что запуганным народом проще управлять))))))

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20 мар 2020 в 08:44

В конце года начнут внедрять? Ну, это прекрасно. По крайней мере теперь паникёры имеют представление о сроках появления вакцины и уже могут рассчитывать более-менее точно, сколько им потребуется гречи и туалетной бумаги. Ну, чтобы не на пять лет набирать центнерами гречиху, горох, сахар и "подтирошный папир", а скромненько, на год примерно...))

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20 мар 2020 в 08:23

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