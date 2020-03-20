Федеральный Роспотребнадзор рассказал об испытаниях прототипов вакцин от коронавируса COVID-19. Их разработали на шести технологических платформах в новосибирском «Векторе».



Испытания на животных начались 16 марта. Они необходимы для того, чтобы убедиться в безвредности и эффективности вакцины.



— Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины. Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

