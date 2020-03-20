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Многие новосибирцы сейчас работают из дома

Многие новосибирцы сейчас работают из дома

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека за сутки. Теперь болеют 199 человек. В Новосибирской области выявлены 2 случая заражения вирусом COVID-19.

В конце прошлой недели стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерова на коронавирус положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии.

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