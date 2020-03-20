Число заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека за сутки. Теперь болеют 199 человек. В Новосибирской области выявлены 2 случая заражения вирусом COVID-19.
- Вечером 19 марта стало известно, что в Новосибирской области выявили второй случай заражения коронавирусом.
- Вторая заболевшая вернулась из Италии ещё 7 марта. Всё, что известно о втором случае заражения.
- Стал известен номер рейса, которым заболевшая коронавирусной инфекцией сибирячка прилетела в Новосибирск. Это SU 1462 компании «Аэрофлот», прилетевший в Толмачёво 15 марта.
- Многие новосибирцы начали работать из дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Публикуем рассказы сотрудников о новых офисных правилах.
- По данным на 19 марта, 733 человека, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, отправлены на домашний карантин.
- Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали снимки коронавируса (COVID-19) под микроскопом. Федеральный Роспотребнадзор поделился с НГС кадрами, которые по праву можно назвать историческими.
- Пожилые люди сейчас действительно в группе риска: из-за ослабленного иммунитета и возрастных болячек даже легкая простуда может пройти с осложнениями. Публикуем полезную инструкцию для всей семьи.
- Медики взяли под наблюдение пассажиров рейса, которые прилетели вместе с заразившейся коронавирусом. Врачи продолжают обходить квартиры пассажиров.
- На всей территории России введен режим повышенной готовности. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, все массовые мероприятия отменены.
В конце прошлой недели стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерова на коронавирус положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии.