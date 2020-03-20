В Ленинском районе застрелили мужчину

В четверг поздно вечером, 19 марта, в Ленинском районе на улице Южной был застрелен мужчина. Инцидент произошёл около 23:30.
— Погиб мужчина, по предварительной информации смерть наступила в результате огнестрельного ранения. В настоящее время на месте преступления работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства совершенного преступления выясняются. Ведётся розыск преступника, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как сообщает паблик «АСТ-54», к дому подъехали неизвестные на минивэне Honda Odyssey без номеров. Один из них выстрелил из охотничьего ружья в хозяина дома, после чего злоумышленники скрылись в сторону микрорайона «Чистая Слобода».
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В конце января НГС вспомнил об убийствах 2018 и 2019 года, во время которых преступники стреляли в своих жертв.
Стабильность так и прет