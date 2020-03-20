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Криминал

В Ленинском районе застрелили мужчину

На месте преступления работают сотрудники полиции

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Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего

В четверг поздно вечером, 19 марта, в Ленинском районе на улице Южной был застрелен мужчина. Инцидент произошёл около 23:30.

— Погиб мужчина, по предварительной информации смерть наступила в результате огнестрельного ранения. В настоящее время на месте преступления работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства совершенного преступления выясняются. Ведётся розыск преступника, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как сообщает паблик «АСТ-54», к дому подъехали неизвестные на минивэне Honda Odyssey без номеров. Один из них выстрелил из охотничьего ружья в хозяина дома, после чего злоумышленники скрылись в сторону микрорайона «Чистая Слобода».

Если вам известно что-нибудь об этом преступлении, расскажите нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В конце января НГС вспомнил об убийствах 2018 и 2019 года, во время которых преступники стреляли в своих жертв.

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убийствоЛенинский район
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КОММЕНТАРИИ (8)

Стабильность
20 мар 2020 в 01:04

Стабильность так и прет

с богаткова
20 мар 2020 в 00:56

Одним словом левый берег.

Фото пользователя
20 мар 2020 в 00:56

Мало подробностей.