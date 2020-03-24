Спорим, вы не умеете? Учимся чихать правильно

В воздухе бактерии умирают не сразу, они могут жить еще несколько часов. Например, китайский коронавирус способен сохранять активность около трех часов, а на поверхностях вроде картона и пластика и до суток! Получается, что каждый ваш чих оставляет после себя ловушку.

Самый распространенный способ остановить полет слюны — прикрыть рот руками. Но так делать нельзя! Всё, к чему вы будете прикасаться, станет рассадником заразы (помните, что на картоне и пластике коронавирус может жить сутки?). Поэтому ничего не трогайте, не прикасайтесь к носу и глазам и скорее мойте руки.



Чихать в платок или одноразовую салфетку уже лучше. Но ткань и бумага пропускают брызги, они попадут на ладони, что будет дальше, вы уже знаете. Самая распространенная ошибка здесь — положить платок на стол или убрать в карман. Лучше всего сразу его выбросить, использовать одноразовые салфетки гигиеничнее.

Безопаснее всего — чихать в локоть. Если никогда не пробовали, сейчас самое время. Да, рукав одежды тоже какое-то время будет заразным, но зато руки останутся чистыми, а это в разы снизит вероятность заразить окружающих.