Режим повышенной готовности введен на всей территории России из-за коронавируса

На всей территории России введен режим повышенной готовности, сообщает ТАСС. Власти всех 85 регионов России приняли такое решение из-за угрозы распространения коронавируса. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.
В четверг, 19 марта, все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России перешли в режим повышенной готовности. Также соответствующий режим ввели на своих территориях регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.
Все массовые мероприятия перенесут на более поздний срок или отменят. Если какие-то мероприятия нельзя будет отменить, то число их участников ограничат, по решению местных властей, от 50 до 1000 человек. Также на время особого режима рекомендуется воздержаться от выездов за рубеж, работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.
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