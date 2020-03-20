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Милота Обзор

10 невыносимо милых фото, как котики и пёсики мешают новосибирцам работать из дома

Эти ассистенты атакуют ноутбуки, сверлят хозяев взглядом, нежатся на коленках и постоянно чего-то хотят

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Кот Сеня ждёт, когда фотограф НГС отвлечётся от работы и уделит ему немного внимания

Кот Сеня ждёт, когда фотограф НГС отвлечётся от работы и уделит ему немного внимания

Многие новосибирцы сейчас работают удаленно — работодатели переводят всех на режим хоум-офиса из-за пандемии коронавируса, который на этой неделе добрался уже до нашего региона. И вот тут-то офисные работники столкнулись с новой проблемой — домашние питомцы (особенно котики) очень обрадовались тому, что хозяева наконец-то сутками напролет сидят дома, и поэтому активно требуют их внимания. Мы попросили читателей НГС поделиться фотографиями, как котики и собаки мешают (или помогают?) им работать. Если у вас тоже есть подобный снимок, то присылайте нам в WhatsApp на номер 8 982 781–74–07.

— Это Джесси. Как настоящий мейн-кун она без меня никуда, а если можно на ручки — с удовольствием садится. Нашли вот такой компромисс, — рассказывает хозяйка кошки<br>

— Это Джесси. Как настоящий мейн-кун она без меня никуда, а если можно на ручки — с удовольствием садится. Нашли вот такой компромисс, — рассказывает хозяйка кошки

Если кота Витю пытаются отодвинуть от компьютера, он начинает сопротивляться, в результате чего у владельца остаются царапины. «Под столом батарея, плюс тепло от ноутбука, пока отопление не отключат — это его место (рабочее)», — сообщил хозяин кота

Если кота Витю пытаются отодвинуть от компьютера, он начинает сопротивляться, в результате чего у владельца остаются царапины. «Под столом батарея, плюс тепло от ноутбука, пока отопление не отключат — это его место (рабочее)», — сообщил хозяин кота

И как потом объяснять начальнику причину, по которой сорван дедлайн?

И как потом объяснять начальнику причину, по которой сорван дедлайн?

Чан уже привык к тому, что его хозяин работает из дома. Вот что рассказывает владелец таксы:&nbsp;«Периодически тружусь из дома. Работаю в IT-сфере. Часто скапливается много нерабочего хлама на столе»

Чан уже привык к тому, что его хозяин работает из дома. Вот что рассказывает владелец таксы: «Периодически тружусь из дома. Работаю в IT-сфере. Часто скапливается много нерабочего хлама на столе»

Кот Митя помогает нашей коллеге Марии с организацией фотосъёмки. И у него это, судя по всему, неплохо получается

Кот Митя помогает нашей коллеге Марии с организацией фотосъёмки. И у него это, судя по всему, неплохо получается

А вот ещё один пёс, который помогает своему хозяину с работой. Его зовут Бруклин<br>

А вот ещё один пёс, который помогает своему хозяину с работой. Его зовут Бруклин

Видимо, кошке очень нравится ноутбук

— Со всех сторон окружают пушистые помощники. Их задача — посидеть (помешать) на принтере и поподглядывать (а то вдруг что не так делаю), — рассказала читательница НГС.

Ещё одна кошка, которая любит быть ближе к ноутбуку. Её хозяйка рассказывает: «Кошке Лизе очень нравится рабочий ноутбук, поэтому всегда во время работы она начинает тереться мордочкой об экран»

Ещё одна кошка, которая любит быть ближе к ноутбуку. Её хозяйка рассказывает: «Кошке Лизе очень нравится рабочий ноутбук, поэтому всегда во время работы она начинает тереться мордочкой об экран»

Журналист Александра Бруня работает из дома. Созваниваться со спикерами и писать тексты ей помогает кот Перчик<br>

Журналист Александра Бруня работает из дома. Созваниваться со спикерами и писать тексты ей помогает кот Перчик

Ко Дню кошек НГС рассказывал о 10 котиках, которых забрали из приюта. Мы показывали, как они выглядели раньше и как сейчас.

На прошлой неделе в Академгородке прошла благотворительная фотосессия. На ней породистые собаки заработали для приюта более 100 тысяч рублей.

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