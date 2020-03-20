10 невыносимо милых фото, как котики и пёсики мешают новосибирцам работать из дома

Многие новосибирцы сейчас работают удаленно — работодатели переводят всех на режим хоум-офиса из-за пандемии коронавируса, который на этой неделе добрался уже до нашего региона. И вот тут-то офисные работники столкнулись с новой проблемой — домашние питомцы (особенно котики) очень обрадовались тому, что хозяева наконец-то сутками напролет сидят дома, и поэтому активно требуют их внимания. Мы попросили читателей НГС поделиться фотографиями, как котики и собаки мешают (или помогают?) им работать. Если у вас тоже есть подобный снимок, то присылайте нам в WhatsApp на номер
— Со всех сторон окружают пушистые помощники. Их задача — посидеть (помешать) на принтере и поподглядывать (а то вдруг что не так делаю), — рассказала читательница НГС.
Ко Дню кошек НГС рассказывал о 10 котиках, которых забрали из приюта. Мы показывали, как они выглядели раньше и как сейчас.
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