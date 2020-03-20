10 невыносимо милых фото, как котики и пёсики мешают новосибирцам работать из дома

Ко Дню кошек НГС рассказывал о 10 котиках, которых забрали из приюта. Мы показывали, как они выглядели раньше и как сейчас.



На прошлой неделе в Академгородке прошла благотворительная фотосессия. На ней породистые собаки заработали для приюта более 100 тысяч рублей.