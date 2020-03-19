В Новосибирской области выявлен второй случай заражения коронавирусом. 7 марта женщина прилетела из Италии в Москву, а утром следующего дня — 8 Марта — в Толмачёво. Специалисты московского Роспотребнадзора оперативно сообщили новосибирским коллегам информацию о пассажирке с подозрением на коронавирус, после чего её сразу поместили на домашний карантин.
— На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии. Клинических признаков инфекции всё это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1. Сегодня, после повторных тестов, диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные, — сообщили в пресс-службе губернатора Новосибирской области.
Список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции.
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Хайпят опять. На один случай по 100 новостей выпускают. Хотя, учитывая, что многие корреспондентки сейчас на удаленке, то ничего удивительного.