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Женщина прилетела с мужем. У него анализы отрицательные, хотя они вместе не только путешествовали, но и находились на домашнем карантине

Женщина прилетела с мужем. У него анализы отрицательные, хотя они вместе не только путешествовали, но и находились на домашнем карантине

В Новосибирской области выявлен второй случай заражения коронавирусом. 7 марта женщина прилетела из Италии в Москву, а утром следующего дня — 8 Марта — в Толмачёво. Специалисты московского Роспотребнадзора оперативно сообщили новосибирским коллегам информацию о пассажирке с подозрением на коронавирус, после чего её сразу поместили на домашний карантин.

— На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии. Клинических признаков инфекции всё это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1. Сегодня, после повторных тестов, диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные, — сообщили в пресс-службе губернатора Новосибирской области.

Список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

Первая заболевшая жительница Новосибирска прилетела 15 марта из Парижа. Подробнее о ней читайте тут.

«Вектор» тем временем продолжает работать над вакциной от коронавируса. Сегодня ученые показали исторические фото — как выглядит коронавирус под микроскопом.

#coronavirus

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коронавирус в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (19)

с богаткова
19 мар 2020 в 20:24

Хайпят опять. На один случай по 100 новостей выпускают. Хотя, учитывая, что многие корреспондентки сейчас на удаленке, то ничего удивительного.

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19 мар 2020 в 20:33

Как это у мужа отрицательный тест, они даже не целовались чтоли ?

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19 мар 2020 в 20:28

Как это всё надоело. Я пошла в другое место. Заколебали.