За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах. Об этом сообщает федеральный Роспотренбнадзор. Один из заболевших находится в Новосибирской области. Таким образом, на данный момент в нашем регионе коронавирус подтвержден у двух человек.
Распределение остальным заболевшим по регионам выглядит следующим образом:
1. Москва – 12 случаев
2. Московская область – 5 случаев
3. Свердловская область – 5 случаев
4. Тульская область – 3 случая
5. Красноярский край – 3 случая
6. Хабаровский край – 3 случая
7. Тамбовская область – 2 случая
8. Воронежская область – 2 случая
9. Краснодарский край – 2 случая
10. Кировская область – 2 случая
11. Ивановская область – 1 случай
12. Рязанская область – 1 случай
13. Мурманская область – 1 случай
14. Нижегородская область – 1 случай
15. Пермский край – 1 случай
16. Новосибирская область – 1 случай
17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай
18. Оренбургская область – 1 случай
19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай
20. Санкт-Петербург – 1 случай
21. Республика Чувашия – 1 случай
22. Саратовская область – 1 случай
23. Тверская область – 1 случай
— По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, — прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Несколько часов назад (в 18.00 по местному времени) на брифинге в правительстве НСО глава регионального минздрава сообщил, что врачи взяли под наблюдение 35 человек, которые прилетели на самолёте с первой заболевшей в регионе. О новых случаях заболевания министр не сообщил.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.
Первая заболевшая жительница Новосибирска прилетела 15 марта из Парижа. Подробнее о ней читайте тут.
«Вектор» тем временем продолжает работать над вакциной от коронавируса. Сегодня ученые показали исторические фото — как выглядит коронавирус под микроскопом.
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