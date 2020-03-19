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Информацию о заболевшем сообщил Роспотребнадзор

Информацию о заболевшем сообщил Роспотребнадзор

За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах. Об этом сообщает федеральный Роспотренбнадзор. Один из заболевших находится в Новосибирской области. Таким образом, на данный момент в нашем регионе коронавирус подтвержден у двух человек.

Распределение остальным заболевшим по регионам выглядит следующим образом:

1. Москва – 12 случаев

2. Московская область – 5 случаев

3. Свердловская область – 5 случаев

4. Тульская область – 3 случая

5. Красноярский край – 3 случая

6. Хабаровский край – 3 случая

7. Тамбовская область – 2 случая

8. Воронежская область – 2 случая

9. Краснодарский край – 2 случая

10. Кировская область – 2 случая

11. Ивановская область – 1 случай

12. Рязанская область – 1 случай

13. Мурманская область – 1 случай

14. Нижегородская область – 1 случай

15. Пермский край – 1 случай

16. Новосибирская область – 1 случай

17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай

18. Оренбургская область – 1 случай

19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай

20. Санкт-Петербург – 1 случай

21. Республика Чувашия – 1 случай

22. Саратовская область – 1 случай

23. Тверская область – 1 случай

— По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Несколько часов назад (в 18.00 по местному времени) на брифинге в правительстве НСО глава регионального минздрава сообщил, что врачи взяли под наблюдение 35 человек, которые прилетели на самолёте с первой заболевшей в регионе. О новых случаях заболевания министр не сообщил.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

Первая заболевшая жительница Новосибирска прилетела 15 марта из Парижа. Подробнее о ней читайте тут.

«Вектор» тем временем продолжает работать над вакциной от коронавируса. Сегодня ученые показали исторические фото — как выглядит коронавирус под микроскопом.

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коронавирус в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (16)

19 мар 2020 в 20:09

Удивительным образом вирус наконец-то добрался до Дальнего востока... Где в порядке вещей съездить на выходные в Китай пошопиться. И по-любому, "завоз" из Европы...

с богаткова
19 мар 2020 в 20:07

До области далеко. Поэтому мы, Богатковские, не переживаем.

Фото пользователя
19 мар 2020 в 20:16

За все время несколько тысяч человек во всем мире померли, а в России всего несколько десятков заболели, да и то, в легкой форме. Тут, либо иностранцы такие слабые либо в России воздух чудотворный и вирус не приживается.