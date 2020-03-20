Изучаем портрет типичного новосибирца-должника: кто влезает в кредиты и сколько ему лет

Ежегодный прирост количества должников варьируется в пределах 3–5% в зависимости от сегмента и года.

— Мы проанализировали профиль лиц, имеющих просроченную задолженность сроком более 90 дней, и составили среднестатистический портрет должника. Он выглядит таким образом: мужчина или женщина, состоящие в браке, в возрасте около 40 лет, со средним или высшим образованием. Из всех должников 93% работают по найму в сфере строительства, финансов, торговли и услуг. Средний долг не превышает 133 тысяч рублей, — сообщили в НАПКА.



Какие должники в Новосибирской области

Среди всех регионов по средней сумме просроченного долга Новосибирская область в 2019 году находилась на 9-м месте. Средняя сумма просроченного долга на одного заёмщика-новосибирца составила 167 261 рубль. На первых местах в этом антирейтинге находятся Тюменская область (средний долг на одного заёмщика почти 200 тысяч рублей) и Москва — 190 тысяч рублей. В 2018 году Новосибирская область занимала седьмую строчку (158 тысяч рублей), а в 2017 году — десятую (около 165 тысяч рублей).

