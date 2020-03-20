20 марта пятница
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 80.16
eur 87.27
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 80.16
eur 87.27

Все новости

Все новости
Экономика Подробности

Изучаем портрет типичного новосибирца-должника: кто влезает в кредиты и сколько ему лет

За прошедшие три года средняя сумма долга у мужчин увеличилась, а у женщин уменьшилась

1 661
21 Обсудить

Поделиться

Специалисты НАПКА представили портрет новосибирца, который задерживает выплаты по кредитам

Специалисты НАПКА представили портрет новосибирца, который задерживает выплаты по кредитам

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) вывела средний портрет кредитного должника за последние несколько лет. Также эксперты подготовили данные по новосибирским должникам.

Сколько должников в России и какие они

— На сегодня количество банковских заемщиков, имеющих необеспеченный потребительский кредит, составляет около 28–30 миллионов человек — это чуть менее половины от экономически активного населения. При этом просроченная задолженность есть у 5 миллионов банковских клиентов в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, — уточнили специалисты.

Ежегодный прирост количества должников варьируется в пределах 3–5% в зависимости от сегмента и года.

— Мы проанализировали профиль лиц, имеющих просроченную задолженность сроком более 90 дней, и составили среднестатистический портрет должника. Он выглядит таким образом: мужчина или женщина, состоящие в браке, в возрасте около 40 лет, со средним или высшим образованием. Из всех должников 93% работают по найму в сфере строительства, финансов, торговли и услуг. Средний долг не превышает 133 тысяч рублей, — сообщили в НАПКА.

Какие должники в Новосибирской области

Среди всех регионов по средней сумме просроченного долга Новосибирская область в 2019 году находилась на 9-м месте. Средняя сумма просроченного долга на одного заёмщика-новосибирца составила 167 261 рубль. На первых местах в этом антирейтинге находятся Тюменская область (средний долг на одного заёмщика почти 200 тысяч рублей) и Москва — 190 тысяч рублей. В 2018 году Новосибирская область занимала седьмую строчку (158 тысяч рублей), а в 2017 году — десятую (около 165 тысяч рублей).

Специально для НГС эксперты НАПКА предоставили подробные данные по кредитным должникам-новосибирцам за три года: с 2017-го по 2019 год.

НГС составил по этим данным инфографику.

Свежий портрет новосибирского кредитного должника от экспертов НАПКА

Свежий портрет новосибирского кредитного должника от экспертов НАПКА

Данные по кредитным должникам, проживающим в НСО, за 2018 год

Данные по кредитным должникам, проживающим в НСО, за 2018 год

Данные по кредитным должникам, проживающим в НСО, за 2017 год

Данные по кредитным должникам, проживающим в НСО, за 2017 год

За эти годы среди кредитных должников, проживающих в Новосибирской области, мужчин становилось больше (с 47% до 49%), однако женщины всё равно составляют более половины от всех должников. Средняя сумма долга у мужчины за этот период выросла со 172 тысяч рублей почти до 188 тысяч. Женщины, наоборот, стали должны меньше. Средний долг женщины в 2017 году составлял чуть более 157 тысяч рублей, за два года эта цифра уменьшилась почти на 10 тысяч.

Резко выросло количество должников и среди женщин, и среди мужчин самой молодой группы — 18–24 года. Хотя эта группа и самая небольшая среди должников, однако за три года она увеличилась в 2–3 раза.

С 2017 года по 2019 год должники и женщины, и мужчины стали меньше занимать в банках наличные, зато стали чаще оформлять POS-кредиты — когда покупатель берёт кредит на приобретаемый товар в точке продажи.

В январе эксперты НАПКА составили антирейтинг кредитных должников по профессиям. Хуже всех возвращали долги водители, продавцы и менеджеры.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коллекторыдолги по кредитам
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (21)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!