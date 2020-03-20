Изучаем портрет типичного новосибирца-должника: кто влезает в кредиты и сколько ему лет

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) вывела средний портрет кредитного должника за последние несколько лет. Также эксперты подготовили данные по новосибирским должникам.
Сколько должников в России и какие они
— На сегодня количество банковских заемщиков, имеющих необеспеченный потребительский кредит, составляет около 28–30 миллионов человек — это чуть менее половины от экономически активного населения. При этом просроченная задолженность есть у 5 миллионов банковских клиентов в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, — уточнили специалисты.
Ежегодный прирост количества должников варьируется в пределах 3–5% в зависимости от сегмента и года.
— Мы проанализировали профиль лиц, имеющих просроченную задолженность сроком более 90 дней, и составили среднестатистический портрет должника. Он выглядит таким образом: мужчина или женщина, состоящие в браке, в возрасте около 40 лет, со средним или высшим образованием. Из всех должников 93% работают по найму в сфере строительства, финансов, торговли и услуг. Средний долг не превышает 133 тысяч рублей, — сообщили в НАПКА.
Какие должники в Новосибирской области
Среди всех регионов по средней сумме просроченного долга Новосибирская область в 2019 году находилась на 9-м месте. Средняя сумма просроченного долга на одного заёмщика-новосибирца составила 167 261 рубль. На первых местах в этом антирейтинге находятся Тюменская область (средний долг на одного заёмщика почти 200 тысяч рублей) и Москва — 190 тысяч рублей. В 2018 году Новосибирская область занимала седьмую строчку (158 тысяч рублей), а в 2017 году — десятую (около 165 тысяч рублей).
Специально для НГС эксперты НАПКА предоставили подробные данные по кредитным должникам-новосибирцам за три года: с 2017-го по 2019 год.
НГС составил по этим данным инфографику.
За эти годы среди кредитных должников, проживающих в Новосибирской области, мужчин становилось больше (с 47% до 49%), однако женщины всё равно составляют более половины от всех должников. Средняя сумма долга у мужчины за этот период выросла со 172 тысяч рублей почти до 188 тысяч. Женщины, наоборот, стали должны меньше. Средний долг женщины в 2017 году составлял чуть более 157 тысяч рублей, за два года эта цифра уменьшилась почти на 10 тысяч.
Резко выросло количество должников и среди женщин, и среди мужчин самой молодой группы — 18–24 года. Хотя эта группа и самая небольшая среди должников, однако за три года она увеличилась в 2–3 раза.
С 2017 года по 2019 год должники и женщины, и мужчины стали меньше занимать в банках наличные, зато стали чаще оформлять POS-кредиты — когда покупатель берёт кредит на приобретаемый товар в точке продажи.
В январе эксперты НАПКА составили антирейтинг кредитных должников по профессиям. Хуже всех возвращали долги водители, продавцы и менеджеры.