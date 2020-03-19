«Тонут даже грузовики»: жители Новосибирска жалуются на огромные ямы на дорогах

В Новосибирске резко потеплело, начал таять снег, на смену сугробам пришли лужи. Оттепель повлекла за собой новые проблемы на дорогах: теперь огромные лужи скрывают дорожные ямы, из-за чего проехать без последствий стало практически невозможно.



В Кировском районе на пересечении улиц Петухова и Бородина проезд стал невозможен не только для легковых, но даже и для грузовых машин.

— Поворот с улицы Петухова на улицу Бородина, это въезд на микрорайон Палласа. Там тонут даже грузовики! Уже 2 года просим заделать ямы. Проехать на легковой машине теперь совсем никак, грузовые проезжают через одну, — написала в редакцию Елена Соглаева.