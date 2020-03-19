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Дороги и транспорт

«Тонут даже грузовики»: жители Новосибирска жалуются на огромные ямы на дорогах

Снег начал таять, затопив дорожные ямы. Даже грузовикам в некоторых местах теперь трудно проехать

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Машинам теперь практически невозможно проехать

Машинам теперь практически невозможно проехать

В Новосибирске резко потеплело, начал таять снег, на смену сугробам пришли лужи. Оттепель повлекла за собой новые проблемы на дорогах: теперь огромные лужи скрывают дорожные ямы, из-за чего проехать без последствий стало практически невозможно.

В Кировском районе на пересечении улиц Петухова и Бородина проезд стал невозможен не только для легковых, но даже и для грузовых машин.

— Поворот с улицы Петухова на улицу Бородина, это въезд на микрорайон Палласа. Там тонут даже грузовики! Уже 2 года просим заделать ямы. Проехать на легковой машине теперь совсем никак, грузовые проезжают через одну, — написала в редакцию Елена Соглаева.

Машины часто приходится увозить на эвакуаторе

Машины часто приходится увозить на эвакуаторе

Также женщина рассказала, что машины каждый день эвакуируют — настолько глубокими оказались затопленные ямы.

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируется ли ремонт дороги.

Присылайте в редакцию НГС по номеру телефона (можно анонимно): +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо на почту news@ngs.ru

фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Уже в конце февраля жители Новосибирска пожаловались на ямы на площади Труда, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места.

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дорожные ямыпробитые колеса
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КОММЕНТАРИИ (15)

Макс
19 мар 2020 в 23:15

И что ответила мэрия? Все по домам, нефиг на машинах ездить? Локоть решил таким образом нас в самоизоляцию отправить?

Гость
19 мар 2020 в 23:15

Да локтю и мэрии пофиг на всё.

Фото пользователя
19 мар 2020 в 23:14

Пусть нам Локоть, как ярый коммунист, расскажет, какими были дороги в СССР. Такого бардака не было 100%. Да, машин было меньше, но такого ужасного дорожного полотна даже в деревнях не было