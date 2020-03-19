«Тонут даже грузовики»: жители Новосибирска жалуются на огромные ямы на дорогах

В Новосибирске резко потеплело, начал таять снег, на смену сугробам пришли лужи. Оттепель повлекла за собой новые проблемы на дорогах: теперь огромные лужи скрывают дорожные ямы, из-за чего проехать без последствий стало практически невозможно.
В Кировском районе на пересечении улиц Петухова и Бородина проезд стал невозможен не только для легковых, но даже и для грузовых машин.
— Поворот с улицы Петухова на улицу Бородина, это въезд на микрорайон Палласа. Там тонут даже грузовики! Уже 2 года просим заделать ямы. Проехать на легковой машине теперь совсем никак, грузовые проезжают через одну, — написала в редакцию Елена Соглаева.
Также женщина рассказала, что машины каждый день эвакуируют — настолько глубокими оказались затопленные ямы.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируется ли ремонт дороги.
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фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
Уже в конце февраля жители Новосибирска пожаловались на ямы на площади Труда, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места.
И что ответила мэрия? Все по домам, нефиг на машинах ездить? Локоть решил таким образом нас в самоизоляцию отправить?