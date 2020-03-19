Пьяным усложняют жизнь: экспресс-тесты водителей на алкоголь и наркотики появятся в 2020 году

Минюст проект уже поддержал. По сути, экспресс-тест будет шестым основанием для того, чтобы отправить водителя на полноценное медосвидетельствование. Напомним, сейчас инспекторы ориентируются по пяти симптомам: запаху алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушению речи, покраснению лица и неподобающему поведению.



Экспресс-тест не будет обязательным, то есть любой водитель сможет без последствий отказаться от его проведения. С другой стороны, в таком случае полицейский сможет сразу направить человека на полноценное освидетельствование, что займёт больше времени.



В МВД напомнили, что экспресс-тесты на наркотики применяются в Канаде и Великобритании с 2016 года, а на Кипре — с 2018 года. В Литве с 2019 года используются бесконтактные детекторы, анализирующие состав воздуха на наличие алкоголя.