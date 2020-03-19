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Пьяным усложняют жизнь: экспресс-тесты водителей на алкоголь и наркотики появятся в 2020 году

По замыслу, это позволит ловить наркоманов и алкоголиков без явных признаков опьянения

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Упрощенная проверка водителей будет занимать 1–2 минуты

Упрощенная проверка водителей будет занимать 1–2 минуты

ГИБДД готовится запустить экспресс-проверку водителей на состояние опьянения: необходимый для этого документ был готов еще летом прошлого года. Согласно техзаданию, устройство должно безошибочно определять алкоголь или наркотики при температурах от -5 °C до +45 °C. Важный момент: его можно будет использовать без понятых и съемки видео, и, если аппарат покажет положительный результат, водителя отправят на полноценную проверку, по результатам которой могут лишить прав.

Вы одобряете появление экспресс-тестов?

    Правда, вопросы к проекту возникли у Минздрава. По данным «Коммерсанта», ведомство не одобряет процедуру проверки на наркотики. Ранее нарколог Александр Ковтун говорил, что экспресс-тест определяет лишь пять–шесть видов наркотиков, а их насчитываются сотни. Кроме того, экспресс-тест использует слюну, а в ней некоторые наркотики (например, марихуана) держатся меньше, чем в крови или моче. Из-за этого часть наркоманов могут избежать наказания.

    В ближайшее время документ обсудят с наркологами. Как ожидается, заключение будет готово в апреле. Производители тестов уже готовы начать поставки — осталось лишь провести тендеры. Внедрить быстрые тесты могут до конца текущего года.

    После экспресс-теста будут направлять на полноценное медосвидетельствование

    После экспресс-теста будут направлять на полноценное медосвидетельствование

    Минюст проект уже поддержал. По сути, экспресс-тест будет шестым основанием для того, чтобы отправить водителя на полноценное медосвидетельствование. Напомним, сейчас инспекторы ориентируются по пяти симптомам: запаху алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушению речи, покраснению лица и неподобающему поведению.

    Экспресс-тест не будет обязательным, то есть любой водитель сможет без последствий отказаться от его проведения. С другой стороны, в таком случае полицейский сможет сразу направить человека на полноценное освидетельствование, что займёт больше времени.

    В МВД напомнили, что экспресс-тесты на наркотики применяются в Канаде и Великобритании с 2016 года, а на Кипре — с 2018 года. В Литве с 2019 года используются бесконтактные детекторы, анализирующие состав воздуха на наличие алкоголя.

    Реально ли обмануть алкотестер, дунув в полсилы? Мы проверили.

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    законПДДмедосвидетельствование
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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    19 мар 2020 в 19:47

    Прибор работает в диапазоне температур от -5 °C до +45 °C. Значит большую часть года он бесполезен. Особенно в зимние месяцы. Вывод: прибор на доработку, деньги на отмывку.

    Екатерина
    19 мар 2020 в 19:46

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    Qwerty
    19 мар 2020 в 19:43

    Да не нужны никакие экспресс-тесты. Езжу по выходным поддатый и хоть бы кто остановил...