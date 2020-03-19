Пьяным усложняют жизнь: экспресс-тесты водителей на алкоголь и наркотики появятся в 2020 году

ГИБДД готовится запустить экспресс-проверку водителей на состояние опьянения: необходимый для этого документ был готов еще летом прошлого года. Согласно техзаданию, устройство должно безошибочно определять алкоголь или наркотики при температурах от -5 °C до +45 °C. Важный момент: его можно будет использовать без понятых и съемки видео, и, если аппарат покажет положительный результат, водителя отправят на полноценную проверку, по результатам которой могут лишить прав.
Вы одобряете появление экспресс-тестов?
Правда, вопросы к проекту возникли у Минздрава. По данным «Коммерсанта», ведомство не одобряет процедуру проверки на наркотики. Ранее нарколог Александр Ковтун говорил, что экспресс-тест определяет лишь пять–шесть видов наркотиков, а их насчитываются сотни. Кроме того, экспресс-тест использует слюну, а в ней некоторые наркотики (например, марихуана) держатся меньше, чем в крови или моче. Из-за этого часть наркоманов могут избежать наказания.
В ближайшее время документ обсудят с наркологами. Как ожидается, заключение будет готово в апреле. Производители тестов уже готовы начать поставки — осталось лишь провести тендеры. Внедрить быстрые тесты могут до конца текущего года.
Минюст проект уже поддержал. По сути, экспресс-тест будет шестым основанием для того, чтобы отправить водителя на полноценное медосвидетельствование. Напомним, сейчас инспекторы ориентируются по пяти симптомам: запаху алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушению речи, покраснению лица и неподобающему поведению.
Экспресс-тест не будет обязательным, то есть любой водитель сможет без последствий отказаться от его проведения. С другой стороны, в таком случае полицейский сможет сразу направить человека на полноценное освидетельствование, что займёт больше времени.
В МВД напомнили, что экспресс-тесты на наркотики применяются в Канаде и Великобритании с 2016 года, а на Кипре — с 2018 года. В Литве с 2019 года используются бесконтактные детекторы, анализирующие состав воздуха на наличие алкоголя.
Реально ли обмануть алкотестер, дунув в полсилы? Мы проверили.
Прибор работает в диапазоне температур от -5 °C до +45 °C. Значит большую часть года он бесполезен. Особенно в зимние месяцы. Вывод: прибор на доработку, деньги на отмывку.