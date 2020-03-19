По данным Роспотребнадзора в России, за последние сутки выявили 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране было обнаружено 199 заболевших. Летальных исходов заболевания пока не зарегистрировано. Данные о пациентке с коронавирусом из Москвы не подтвердились. После вскрытия врачам удалось установить истинную причину ее смерти.

— Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было, — сообщил главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.