По данным Роспотребнадзора в России, за последние сутки выявили 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране было обнаружено 199 заболевших. Летальных исходов заболевания пока не зарегистрировано. Данные о пациентке с коронавирусом из Москвы не подтвердились. После вскрытия врачам удалось установить истинную причину ее смерти.
— Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было, — сообщил главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.
Правительство выделило Минздраву 10 миллиардов рублей на выплаты за работу с зараженными коронавирусом и пациентами с подозрением на него. А в Минтруде определились, как считать больничный тем, кто ушел на карантин: с завтрашнего дня его будут выплачивать по частям. Первая выплата поступит после 7 календарных дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности. Для оформления листка никуда ходить не надо — все можно сделать на сайте ФСС.
Тем временем сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали первое фото COVID-19 под микроскопом. Ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса. Это поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.
И к новостям продовольствия: из-за ажиотажа в супермаркетах, где люди закупают продукты на случай вынужденной изоляции, правительство также приняло решение каждый день мониторить рынок и оценивать доступность продуктов, которые входят в список социально значимых. Всего в этом списке 24 пункта, среди них соль, сахар, крупы, черный чай, мясо, рыба, молоко, яйца и другие продукты питания первой необходимости.
Что касается обстановки по коронавирусу в мире, то, по последним данным, зафиксировано
Новая эпидемия! В мире высокими темпами растет количество здоровых людей!
Тысячи таких людей найдены в Китае. Испании. Италии. России...
Вирус здоровья распространяется по всему миру.
Такие люди, заражённые Здорововирусом, очень опасны!
Они не покупают лекарств. Не ходят по поликлиникам! Не разговаривают о болезнях! Занимаются спортом! Обливаются холодной водой! Питаются здоровой пищей! Не пьют не курят! Не употребляют наркотики! Они улыбаются и у них всегда хорошее настроение!
Они не смотрят телевизор, в котором максимальное количество времени уделяется запугиванию и убеждению в том, что человек не может быть здоров! И тем более самостоятельно!
Инструкция о том как заразиться Здорововирусом:
😃Если рядом с вами пробежал здоровый человек нужно: присоединиться к нему и пробежать с ним хотя бы квартальчик!
🙃Если видите говорящих о болезнях держитесь от них подальше!
😃Посылайте всем Любовь, Радость Здоровье!
😃Чувствуйте себя Здоровым, Счастливым, Радостным Человеком!
😃Заражайтесь Здоровьем! Им уже заразилось огромное количество людей!