Пожилые люди действительно в группе риска: из-за ослабленного иммунитета и возрастных болячек даже легкая простуда может пройти с осложнениями.
— Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь, — напоминает Роспотребнадзор. — Люди «серебряного возраста» (старше
Подтверждает это и печальная новость из Москвы: сегодня умерла 79-летняя женщина с коронавирусом. Смерть наступила из-за пневмонии — осложнения развились на фоне сахарного диабета, гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний пациентки.
Чтобы обезопасить пожилых родственников, достаточно помочь им соблюдать несколько правил.
Сделайте так, чтобы родственники остались дома
Первое правило — избегать общественных мест. Поэтому походы на улицу, по магазинам, в МФЦ, банки и прочие места придется ограничить. Хотя бы на время. Заходите почаще к родным в гости, следите, чтобы дом проветривался, помогайте с влажной уборкой.
Обеспечьте продуктами
Не обязательно заваливать кухню гречкой, а туалеты — бумагой. Обеспечьте пожилых провизией на ближайшую неделю: крупы, макароны, овощи, фрукты, вода — чтобы не было нужды ходить по магазинам.
Если у вас пожилые соседи, которым никто не может помочь, — сходите в магазин за них.
Помогите с оплатой коммуналки
Пенсионеры — особая социальная каста, которая следит, чтобы всё было вовремя получено и оплачено. Поэтому помогите родственникам с дистанционной оплатой коммунальных услуг, передачей показаний счетчиков, получением пенсии и прочими финансовыми заботами.
Приболели — изолируйтесь
Простуда передается воздушно-капельным путем. Поэтому если приболели вы, то от ухода за близкими придется отказаться. Если ситуация безвыходная — помните о гигиене, надевайте защитную маску и не злоупотребляйте присутствием рядом с пожилыми людьми.
Если вы только вернулись из-за границы, ближайшие две недели проведите на карантине. Изоляция в данном случае важна не только от стариков, но и вообще от всех людей.
Напоминайте о гигиене
Простые правила гигиены важны вообще для всех: мойте руки по возвращении с улицы, после того как трогали упаковку магазинных товаров, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот и глаза. Чаще напоминайте об этом своим родственникам.
Не забывайте о внимании
Чаще звоните и по возможности навещайте пожилых родственников — и не только из-за коронавируса.
Люди серебряного возраста . Что это за выражение? Чем-то напоминает солнечных и особенных. Почему бы не сказать как есть: люди пожилого возраста?