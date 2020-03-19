Подтверждает это и печальная новость из Москвы: сегодня умерла 79-летняя женщина с коронавирусом. Смерть наступила из-за пневмонии — осложнения развились на фоне сахарного диабета, гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний пациентки.

Чтобы обезопасить пожилых родственников, достаточно помочь им соблюдать несколько правил.

Сделайте так, чтобы родственники остались дома



Первое правило — избегать общественных мест. Поэтому походы на улицу, по магазинам, в МФЦ, банки и прочие места придется ограничить. Хотя бы на время. Заходите почаще к родным в гости, следите, чтобы дом проветривался, помогайте с влажной уборкой.



Обеспечьте продуктами



Не обязательно заваливать кухню гречкой, а туалеты — бумагой. Обеспечьте пожилых провизией на ближайшую неделю: крупы, макароны, овощи, фрукты, вода — чтобы не было нужды ходить по магазинам.

Если у вас пожилые соседи, которым никто не может помочь, — сходите в магазин за них.

Помогите с оплатой коммуналки



Пенсионеры — особая социальная каста, которая следит, чтобы всё было вовремя получено и оплачено. Поэтому помогите родственникам с дистанционной оплатой коммунальных услуг, передачей показаний счетчиков, получением пенсии и прочими финансовыми заботами.

