С 20 марта начнет действовать новый порядок оформления и оплаты больничного для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, оформить больничный лист можно будет дистанционно — такая возможность появилась впервые. Подать заявление можно на сайте Фонда социального страхования. К заявлению нужно приложить фото билетов или иных документов, подтверждающих, что вы выезжали из страны. Оформить больничный можно не только на себя, но и на тех, кто с вами проживает.
— Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности, — сообщили в министерстве.
Уточняется, что больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств ФСС, то есть работодателю не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.
А если я транзитом три аэропорта (два перелёта) в городах которых выявлены случаи и имею "классические" признаки простуды мне идти в поликлинику за больничным?