— Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности, — сообщили в министерстве.



Уточняется, что больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств ФСС, то есть работодателю не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.

