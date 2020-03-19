Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как продвигается работа медиков с пассажирами самолёта, на котором прилетела заразившаяся коронавирусом женщина.
— На этом рейсе находилось 63 человека, жители Новосибирской области. На сегодняшний день уже 35 из них взяты под медицинское наблюдение. По остальным медики продолжают обход в течение сегодняшнего дня (19 марта. — Прим. авт.). По другим пассажирам мы передали информацию в те регионы, куда граждане отправились из Толмачёво, — рассказал губернатор на брифинге, посвященном итогам заседания регионального оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.
Сейчас оперативный штаб прорабатывает возможность 100% контроля всех пассажиров, прилетающих в аэропорт Толмачёво — не только международными линиями, но и внутренними.
По информации министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, на данный момент в области госпитализирован 41 человек с подозрением на коронавирус. Ещё 733 находятся на домашнем карантине.
О том, что в Новосибирской области выявлен первый больной коронавирусом, стало известно накануне. Известно, что это женщина, накануне она прилетела из Парижа.
«Вектор» тем временем продолжает работать над вакциной от коронавируса. Сегодня ученые показали исторические фото — как выглядит коронавирус под микроскопом.
"По его данным сегодня оперативный штаб прорабатывает возможность 100% контроля всех пассажиров, прилетающих в аэропорт Толмачёво — не только международных линиями, но и внутренних."
Неужели!!! Давно пора, с учетом того как "шикарно" работают фильтры в мск