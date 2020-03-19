Сейчас оперативный штаб прорабатывает возможность 100% контроля всех пассажиров, прилетающих в аэропорт Толмачёво — не только международными линиями, но и внутренними.

По информации министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, на данный момент в области госпитализирован 41 человек с подозрением на коронавирус. Ещё 733 находятся на домашнем карантине.

О том, что в Новосибирской области выявлен первый больной коронавирусом, стало известно накануне. Известно, что это женщина, накануне она прилетела из Парижа.

«Вектор» тем временем продолжает работать над вакциной от коронавируса. Сегодня ученые показали исторические фото — как выглядит коронавирус под микроскопом.