Сейчас в центре «Вектор» разрабатывают вакцину против коронавируса нового типа. Новосибирские учёные одни из первых сделали тест-системы для его определения — именно поэтому анализы потенциально зараженных людей со всей страны отправляют в наш город.



Коронавирус продолжает распространяться по стране. Вечером 18 марта стало известно о первой заболевшей в Новосибирске — женщину увезли в инфекционку прямо из Толмачёво. Что еще известно про неё, где она отдыхала и как заразилась — рассказываем в 5 коротких фактах.

