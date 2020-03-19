Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали снимки коронавируса (CoViD-19) под микроскопом. Федеральный Роспотребнадзор поделился с НГС кадрами, которые по праву можно назвать историческими.
Сейчас в центре «Вектор» разрабатывают вакцину против коронавируса нового типа. Новосибирские учёные одни из первых сделали тест-системы для его определения — именно поэтому анализы потенциально зараженных людей со всей страны отправляют в наш город.
Коронавирус продолжает распространяться по стране. Вечером 18 марта стало известно о первой заболевшей в Новосибирске — женщину увезли в инфекционку прямо из Толмачёво. Что еще известно про неё, где она отдыхала и как заразилась — рассказываем в 5 коротких фактах.
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