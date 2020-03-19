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Так выглядит новый коронавирус под микроскопом

Так выглядит новый коронавирус под микроскопом

Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали снимки коронавируса (CoViD-19) под микроскопом. Федеральный Роспотребнадзор поделился с НГС кадрами, которые по праву можно назвать историческими.

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Вот так выглядит вирус, которым болеют десятки тысяч людей на планете

Новосибирские учёные одни из первых разработали тест-системы для его определения

Новосибирские учёные одни из первых разработали тест-системы для его определения

Сейчас в центре «Вектор» разрабатывают вакцину против коронавируса нового типа. Новосибирские учёные одни из первых сделали тест-системы для его определения — именно поэтому анализы потенциально зараженных людей со всей страны отправляют в наш город.

Коронавирус продолжает распространяться по стране. Вечером 18 марта стало известно о первой заболевшей в Новосибирске — женщину увезли в инфекционку прямо из Толмачёво. Что еще известно про неё, где она отдыхала и как заразилась — рассказываем в 5 коротких фактах.

Мы ведем онлайн-хронику, в которой оперативно рассказываем о ситуации с коронавирусом в регионе. Если вы знаете сибирячку, заболевшую коронавирусом, или вы летели с ней одним рейсом, свяжитесь с нашим журналистом по номеру 8 953 775–22–29 или с редакцией по номеру 8 923 157–00–00.

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коронавирус в НовосибирскеВектор
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КОММЕНТАРИИ (8)

Александр
19 мар 2020 в 17:29

Какая-то сопля на старом линолеуме...

19 мар 2020 в 17:28

Просто ржу с этой новости
НГС нечего публиковать совсем, ИСТОРИЧЕСКИЕ фото!!!))

Фото пользователя
19 мар 2020 в 17:28

Не только читать, еще и смотреть на него чтоль?