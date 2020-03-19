Следователи расследуют уголовное дело против 39-летнего новосибирца, который подозревается в разбое, похищении и незаконном лишении свободы.
По данным следствия, 6 сентября 2019 года около 3 часов ночи он проник через окно в частный жилой дом, расположенный в ДНТ «Бердский перекат».
— Под угрозой применения оружия, связал руки 42-летнему предпринимателю и посадил его в автомобиль. Жену предпринимателя запер в подполе дома. Далее злоумышленник забрал находящиеся в доме денежные средства в сумме 150 тысяч рублей и на машине вывез мужчину в район станции Мочище, привязал железными цепями к бетонному столбу электропередач и продолжил выяснять, где хранятся сбережения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что злоумышленник воспользовался машиной супруги бизнесмена, чтобы увезти его. Когда подозреваемый отлучился с места преступления, бизнесмену удалось освободиться и добраться до полиции.
— Подозреваемым в момент совершения преступления были оставлены следы, благодаря которым оперативным работникам удалось установить его личность, — добавили следователи.
Подозреваемого задержали 17 марта. Сейчас он находится в СИЗО. Ранее он был судим за разбойное нападение, мошенничество, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью. С похищенным бизнесменом задержанный знаком не был.
— Сейчас расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение), ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), — объяснили в ведомстве.
Следователи в начале марта передали в суд уголовное дело против трёх мужчин, которых подозревают в похищении и убийстве 63-летнего бизнесмена Сергея Солёнова.
Бизнес обязан делится прибылью с жителями города. Бизнес должен быть социально ответственным и должен нести людям деньги. Если бизнесмены жадничают, то рабочие люди имеют право попросить помощи у бизнеса и получить её незамедлительно.