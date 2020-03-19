В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что злоумышленник воспользовался машиной супруги бизнесмена, чтобы увезти его. Когда подозреваемый отлучился с места преступления, бизнесмену удалось освободиться и добраться до полиции.

— Подозреваемым в момент совершения преступления были оставлены следы, благодаря которым оперативным работникам удалось установить его личность, — добавили следователи.

Подозреваемого задержали 17 марта. Сейчас он находится в СИЗО. Ранее он был судим за разбойное нападение, мошенничество, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью. С похищенным бизнесменом задержанный знаком не был.

— Сейчас расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение), ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), — объяснили в ведомстве.



Следователи в начале марта передали в суд уголовное дело против трёх мужчин, которых подозревают в похищении и убийстве 63-летнего бизнесмена Сергея Солёнова.

