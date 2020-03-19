Новосибирские музыканты из группы «Рви Меха Оркестр» записали на репетиции песню-шутку на тему коронавируса.



— В связи со всеобщей паникой вокруг коронавируса решили с ребятами на репетиции приколоться. Записали на скорую руку и выложили в соцсети. Соединили классика — бессменного Владимира Семёновича Высоцкого и известный мем с сумасшедшими бабушками, которые окуриванием спасают Россию от коронавируса. Сделали всё в нашей стилистике. Смех смехом, но, возможно, придётся это и на концертах исполнять, если они не поотменяются в связи с карантином, — рассказал лидер группы «Рви Меха» Александр Петенёв.