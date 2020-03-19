Новосибирские музыканты из группы «Рви Меха Оркестр» записали на репетиции песню-шутку на тему коронавируса.
— В связи со всеобщей паникой вокруг коронавируса решили с ребятами на репетиции приколоться. Записали на скорую руку и выложили в соцсети. Соединили классика — бессменного Владимира Семёновича Высоцкого и известный мем с сумасшедшими бабушками, которые окуриванием спасают Россию от коронавируса. Сделали всё в нашей стилистике. Смех смехом, но, возможно, придётся это и на концертах исполнять, если они не поотменяются в связи с карантином, — рассказал лидер группы «Рви Меха» Александр Петенёв.
В этом году «Рви Меха» записали альбом «Сильная & независимая» и сняли клип на песню «На таких, как ты, не женятся», который в ближайшее время появится в интернете. Презентация альбома пройдёт вечером 27 марта в кабаре-кафе «Бродячая собака».
В 2019 году группа «Рви Меха Оркестр» выступила на крупнейшем рок-фестивале «Нашествие», а до этого победила в конкурсе «Высоцкий.Фест» и вошла в число победителей «Чартовой Дюжины».
Надо отдельную ветку «Колхозники и коронавирус» завести на НГС. И туда помещать все эти заклинания, «я заразы не боюсь», «лук, чеснок и водка мои лекарства», мемы про гречку, «это СМИ нагнетают», «от гриппа больше мрёт» и прочее.
Всем остальным потому что должно быть не до смеха.