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В Москве умерла первая пациентка с коронавирусом

По словам врачей, у женщины было сразу несколько заболеваний, которые дали осложнения

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Скончавшейся женщине было 79 лет, медики нашли у нее другие возрастные заболевания

Скончавшейся женщине было 79 лет, медики нашли у нее другие возрастные заболевания

В Москве медики констатировали первый смертельный случай человека с коронавирусом. Женщине было 79 лет, у нее диагностировали сразу несколько возрастных заболеваний, которые дали осложнения.

В больнице рассказали, что смерть женщины наступила из-за пневмонии — осложнения развились на фоне сахарного диабета, гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

— Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, — сообщает главный врач инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова. — Пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия. Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения.

Медики установили всех, с кем в последнее время контактировала женщина. Эти люди находятся под наблюдением врачей, тяжелых симптомов у них нет.

По последним данным оперативного штаба, в России коронавирус подтвержден у 147 человек. Сделано около 123 тысяч тестов, за минувшие сутки врачи зарегистрировали еще 33 заболевания. 5 человек выздоровели. Врачи напоминают, что люди после 60 лет находятся в особой группе риска.

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коронавируссмерть
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КОММЕНТАРИИ (32)

Читатель НГС
19 мар 2020 в 15:37

что и требовалось узнать в очередной раз ...79 лет ...нормально бабулька пожила . умершие в основном старики по всему миру , они и без вируса от пневмонии умирают тысячами каждый год.

Фото пользователя
19 мар 2020 в 15:44

— Куда ты идешь? — спросил один паломник, повстречавшись с Чумой.

— Я иду в Багдад. Мне нужно уморить пять тысяч человек. Несколько дней спустя тот же паломник вновь встретил Чуму.

— Ты сказала, что идешь в Багдад, чтобы уморить пять тысяч народу, а вместо того ты убила пятьдесят тысяч, — упрекнул он Чуму.

— Нет, — возразила Чума, — я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха...

Торнадо
19 мар 2020 в 15:43

Ну не от вируса ж все, а просто организм ослабленный уже в таком возрасте.