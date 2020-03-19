В Москве умерла первая пациентка с коронавирусом

В Москве медики констатировали первый смертельный случай человека с коронавирусом. Женщине было 79 лет, у нее диагностировали сразу несколько возрастных заболеваний, которые дали осложнения.
В больнице рассказали, что смерть женщины наступила из-за пневмонии — осложнения развились на фоне сахарного диабета, гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
— Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, — сообщает главный врач инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова. — Пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия. Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения.
Медики установили всех, с кем в последнее время контактировала женщина. Эти люди находятся под наблюдением врачей, тяжелых симптомов у них нет.
По последним данным оперативного штаба, в России коронавирус подтвержден у 147 человек. Сделано около 123 тысяч тестов, за минувшие сутки врачи зарегистрировали еще 33 заболевания. 5 человек выздоровели. Врачи напоминают, что люди после 60 лет находятся в особой группе риска.
что и требовалось узнать в очередной раз ...79 лет ...нормально бабулька пожила . умершие в основном старики по всему миру , они и без вируса от пневмонии умирают тысячами каждый год.