В Москве умерла первая пациентка с коронавирусом

В Москве медики констатировали первый смертельный случай человека с коронавирусом. Женщине было 79 лет, у нее диагностировали сразу несколько возрастных заболеваний, которые дали осложнения.



В больнице рассказали, что смерть женщины наступила из-за пневмонии — осложнения развились на фоне сахарного диабета, гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

— Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, — сообщает главный врач инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова. — Пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия. Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения.

