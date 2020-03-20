Сколько живет коронавирус: картинка, которая убедит мыть руки чаще

В издании The New England Journal of Medicine вышло новое исследование о коронавирусе. Его авторы выяснили, что вирус может держаться на разных поверхностях от трех часов до трех дней.
Главное из исследования мы собрали в одну картинку, вот она.
Помните, что медики рекомендуют по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Мойте руки чаще, прикрывайте лицо, когда чихаете или кашляете. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.
А как правильно мыть руки, смотрите в этом видео.
О том, что ещё происходит в Новосибирске и области из-за коронавируса мы рассказываем в онлайн-трансляции.
В нашем регионе выявлены уже два больных коронавирусом. Обе женщины.
У первой диагноз подтвердился накануне, 18 марта. Она прилетела 15 марта из Парижа. Что еще известно про неё — читайте тут.
Со второй заболевшей сибирячкой всё сложнее — она прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.
Кран с водой был открыт грязными руками, поэтому закрываем его одноразовым полотенцем. А что на счет ручки двери в сортир при выходе?