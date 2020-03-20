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Здоровье Всё о коронавирусе

Сколько живет коронавирус: картинка, которая убедит мыть руки чаще

Ученые еще раз подтвердили, что инфекция может передаться воздушно-капельным путем

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На поручне общественного транспорта вирус держится несколько дней. Пришли домой — помойте руки

На поручне общественного транспорта вирус держится несколько дней. Пришли домой — помойте руки

В издании The New England Journal of Medicine вышло новое исследование о коронавирусе. Его авторы выяснили, что вирус может держаться на разных поверхностях от трех часов до трех дней.

Главное из исследования мы собрали в одну картинку, вот она.

Дольше всего вирус живет на изделиях из стали и пластика

Дольше всего вирус живет на изделиях из стали и пластика

Помните, что медики рекомендуют по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Мойте руки чаще, прикрывайте лицо, когда чихаете или кашляете. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

А как правильно мыть руки, смотрите в этом видео.

О том, что ещё происходит в Новосибирске и области из-за коронавируса мы рассказываем в онлайн-трансляции.

В нашем регионе выявлены уже два больных коронавирусом. Обе женщины.

У первой диагноз подтвердился накануне, 18 марта. Она прилетела 15 марта из Парижа. Что еще известно про неё — читайте тут.

Со второй заболевшей сибирячкой всё сложнее — она прилетела с мужем из Италии еще 7 марта, первое время находилась на домашнем карантине, при этом у неё не было никаких симптомов. Подробности про неё рассказываем тут.

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исследованиекоронавирус в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (15)

20 мар 2020 в 08:13

Кран с водой был открыт грязными руками, поэтому закрываем его одноразовым полотенцем. А что на счет ручки двери в сортир при выходе?

20 мар 2020 в 08:24

Я заметил, что добрая половина людей в офисе никогда не моет руки при выходе из туалета. Что у вас в голове, расскажите хоть?

Гость
20 мар 2020 в 08:17

А ничего что рукопожатие отменяется? а девушка по дороге поприветствовала другую ударом рук