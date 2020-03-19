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Борцы помогают одиноким старикам

Борцы помогают одиноким старикам

В Первомайском районе Новосибирска борцы помогают одиноким старикам избавиться от огромных куч снега — вчера они за день очистили несколько заваленных дворов и продолжают это делать сегодня.

Многие пожилые люди остались без родственников и просто физически не могли сами справиться с ситуацией.

— Идея возникла у тренерского состава отделения греко-римский борьбы ДЮФЦ «Первомаец» 5 лет назад — чистить дома частного сектора нуждающимся. В данную категорию мы берем: инвалидов, ветеранов, одиноких пенсионеров, одном словом тех, у кого нет родственников, кому помочь некому, — рассказал Павел Горшков, руководитель спорта и молодежной политики фонда «Социальная Опора».

Адреса, кому помочь, берут в комплексном центре социального обслуживания населения, а также в совете ветеранов и ТОСах.

— У нас был случай, когда один из адресов не попал к нам в список, но бабушка подошла и попросила помощи. 20 человек нас было и 2,5 часа чистили снег. И самое что поразило — бабушка в конце вышла и вынесла все свои деньги — полтинники, сотни, пятисотни. В общем всё, что у неё было хотела нам отдать. Неоднозначные эмоции это вызвало — слёзы, конечно. Потому что видно было, что для бабушки это было так важно. И она реально готова была всё отдать.

Многие пожилые люди живут одни

Многие пожилые люди живут одни

Деньги волонтёры, конечно, с бабушки не взяли, но с этого случая ещё охотнее выходят помогать одиноким старикам.

— Мы делаем это для людей, которые всю свою жизнь посвятили развитию города Новосибирска, а в частности Первомайского района, — подытожил Горшков.

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волонтёрыуборка снега
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
19 мар 2020 в 19:34

Надо было детей рожать пока рожается, тогда бы такой проблемы у одиноких и пожилых не было!

Гостья
19 мар 2020 в 19:27

Меня директор предприятия частного заставил убирать снег.Хотя я- женщина и мне нельзя поднимать больше 5 кг.

с богаткова
19 мар 2020 в 19:26

Лучше бы они устроились на работу в частное охранное предприятие, а так бесплатно снег убирать. В чем смысл?