В Первомайском районе Новосибирска борцы помогают одиноким старикам избавиться от огромных куч снега — вчера они за день очистили несколько заваленных дворов и продолжают это делать сегодня.

Многие пожилые люди остались без родственников и просто физически не могли сами справиться с ситуацией.



— Идея возникла у тренерского состава отделения греко-римский борьбы ДЮФЦ «Первомаец» 5 лет назад — чистить дома частного сектора нуждающимся. В данную категорию мы берем: инвалидов, ветеранов, одиноких пенсионеров, одном словом тех, у кого нет родственников, кому помочь некому, — рассказал Павел Горшков, руководитель спорта и молодежной политики фонда «Социальная Опора».