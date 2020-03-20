В ближайшие два дня в Новосибирске сохранятся плюсовые температуры, а в воскресенье начнётся похолодание из-за циклона.
— Ситуация будет осложняться 22 марта, здесь уже приближается холодный атмосферный фронт, выходит южный циклон, обостряются контрасты воздушных масс северных и южных широт, осадки усиливаются, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Этот циклон затронет и Новосибирск, порывы ветра могут усиливаться до 20–22 м/с.
Сегодня, 20 марта, и завтра, 21 марта, температура днём составит +3… +4 градуса. Ночью столбик термометра опустится до –2… –3 градусов.
22 марта в городе начнутся осадки в виде снега и мокрого снега, ветер может усилиться до 20 м/с и более. Температура ночью составит 0 градусов, в первой половине дня — +2, но постепенно будет понижаться.
Ранее мы готовили инструкцию о том, как правильно падать — она пригодится, когда на улице гололёд.