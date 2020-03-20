22 марта в городе начнутся осадки в виде снега и мокрого снега, ветер может усилиться до 20 м/с и более. Температура ночью составит 0 градусов, в первой половине дня — +2, но постепенно будет понижаться.



Ранее мы готовили инструкцию о том, как правильно падать — она пригодится, когда на улице гололёд.