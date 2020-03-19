В Новосибирском зоопарке появился новый вид животных - туда привезли двух медоедов. Животных привезли из Чехии и разместили на карантин в павильоне «Тропический мир», их уже можно увидеть.
Как рассказали в зоопарке, сейчас медоедов нет больше ни в одном из российских зоопарков.
— Медоед – это хищник семейства куницеобразных. Он внешне похож на всем известного барсука, но меньше размерами и контрастно окрашен. Обитают медоеды на территории Африки и Азии. Видовое название объясняется любовью этих животных к мёду. Но питаются они не только этим сладким лакомством, их рацион чрезвычайно разнообразен, — говорится в сообщении.
Там же указано, что медоед известен своим бесстрашием. Несмотря на свои небольшие размеры, он готов сражаться со львами и леопардами. Ещё одним его качеством является устойчивость к змеиному яду: медоед ест змей и может выжить после укуса кобры и гадюки.
— Несмотря на интерес широкой публики, большое количество документальных фильмов и фотографий, на которых медоеды запечатлены в разные моменты жизни, вид остается малоизученным. Зоологические парки стараются заполнить пробелы, проводят соответствующие исследования. Новосибирский зоопарк присоединяется к этой работе. Ранее медоедов в нашей коллекции не было, и для биологов зоопарка это будет новый опыт, — сообщили в зоопарке.
Вчера зоопарк показал, как сотрудники выкармливают малыша кинкажу — это очень мило! Посмотреть можно тут.