В Новосибирском зоопарке появился новый вид животных - туда привезли двух медоедов. Животных привезли из Чехии и разместили на карантин в павильоне «Тропический мир», их уже можно увидеть.



Как рассказали в зоопарке, сейчас медоедов нет больше ни в одном из российских зоопарков.

— Медоед – это хищник семейства куницеобразных. Он внешне похож на всем известного барсука, но меньше размерами и контрастно окрашен. Обитают медоеды на территории Африки и Азии. Видовое название объясняется любовью этих животных к мёду. Но питаются они не только этим сладким лакомством, их рацион чрезвычайно разнообразен, — говорится в сообщении.