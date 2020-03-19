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Тема дня Разглядываем хоум-офисы: кто/как работает из дома
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Вы работаете дома из-за коронавируса? Покажите нам свой хоум-офис (публикуем лучшие фото)

С вас — фотография, с нас — подарок за самое креативное домашнее рабочее место

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Некоторые журналисты НГС с этой недели также работают из дома

Некоторые журналисты НГС с этой недели также работают из дома

Многие компании в Новосибирске перешли на удаленную работу из-за коронавируса. Вы — сотрудник одной из них и на время изоляции сделали из квартиры хоум-офис? Покажите нам свое домашнее рабочее место, а за самое креативное мы вручим подарок.

Если вы сегодня остались работать дома вместе с кружечкой чая и ноутбуком — присылайте нам свои фото на почту news@ngs.ru или на WhatsApp по номеру 8–913–713–55–80.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Калинка
19 мар 2020 в 14:44

Хорошо, что я уволилась, домохозяйствую и передвигаюсь на личном автомобиле.

Стёпа
19 мар 2020 в 14:44

Грязнули-девчата, не забудьте протрите только пыль перед публикацией.

НИИ
19 мар 2020 в 14:44

Работаю в НИИ, на работе итак никого нет, поэтому все норм