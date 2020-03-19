Вы работаете дома из-за коронавируса? Покажите нам свой хоум-офис (публикуем лучшие фото)

13 декабря 2019
У фото дня и видео дня появилась ссылка на статью
Мы добавили метку «Смотреть материал», которая ведет на статью, связанную с фото дня или видео дня. Если вы кликните на нее, то попадете на страницу материала. Делайте так чаще!
С вас — фотография, с нас — подарок за самое креативное домашнее рабочее место
Многие компании в Новосибирске перешли на удаленную работу из-за коронавируса. Вы — сотрудник одной из них и на время изоляции сделали из квартиры хоум-офис? Покажите нам свое домашнее рабочее место, а за самое креативное мы вручим подарок.
Если вы сегодня остались работать дома вместе с кружечкой чая и ноутбуком — присылайте нам свои фото на почту news@ngs.ru или на WhatsApp по номеру 8–913–713–55–80.
Поделиться
Поделиться
Грязнули-девчата, не забудьте протрите только пыль перед публикацией.
Работаю в НИИ, на работе итак никого нет, поэтому все норм
Хорошо, что я уволилась, домохозяйствую и передвигаюсь на личном автомобиле.